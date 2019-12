Der Weltcupauftakt in Cervinia (Italien) lief für Sebastian Jud nicht wirklich nach Plan. Zuerst machte schlechtes Wetter ein offizielles Training zunichte und auch die Qualifikationsläufe konnten nicht plangemäß ausgetragen werden. Also wurden nur die Finalläufe ausgetragen, bei denen der Mühlgrabener dann das Nachsehen hatte. „Leider erwischte mich am Freitagabend ein Magen-Darm-Virus. Ich verbrachte die Nacht mehr am Klo als im Bett“, erzählte der Sportler. Der sich aber dennoch entschied, den Bewerb in Angriff zu nehmen, obwohl er mit Krämpfen zu kämpfen hatte. Zu Beginn des Laufs lief es noch nach Wunsch und Jud reihte sich an der zweiten Stelle ein. Im Verlauf des Rennens wurde es dann schwierig: „Ich hatte auch keine Energie mehr, um noch weitere Läufe zu bestreiten.“

Das Resultat: Der Südburgenländer beendete den Weltcupauftakt auf dem 39. Platz. „Schon ein wenig enttäuschend für mich. Mir war schlecht und ich bin froh, dass ich heil über die Piste kam.“ Jetzt heißt es für ihn einmal, zurück nach Hause nach Mühlgraben, wo er sich über die Feiertage auskurieren will. Im Jänner 2020 startet er wieder voll durch, um Mitte des Monats dann in Kanada wieder Gas geben zu können.