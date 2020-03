Zuletzt war das Mühlgrabender Snowboard-Ass Sebastian Jud in der Sierra Nevada (Spanien) bei den Weltcupbewerben unterwegs. Und es war nicht unbedingt sein Wochenende, denn in der Qualifikation schied Jud schon vorzeitig aus. Die Quali stand generell unter keinem guten Stern, wurde sie erst von Freitag auf Samstag verschoben, auch weil zu starke Windböen eine reguläre Austragung verhinderten. Generell wäre mehr möglich gewesen, aber ein Konkurrent überholte ihn im Windschatten und so blieb es Rang 23. „Ich war dann sozusagen machtlos. Der andere Fahrer nutzte seinen Vorteil aus und zog per Foto-Finish noch an mir vorbei“, erzählte er.

Dennoch hatte Jud dann auch einmal Fortuna an seiner Seite, denn in der FIS-Gesamtwertung wirkte sich das jähe Ausscheiden nicht mehr aus. So rangiert er derzeit auf Rang 24, wobei sich die besten 30 fürs Weltcupfinale von Freitag bis Sonntag in der französischen Schweiz in Veysonnaz qualifizierten.

Jud lässt sich nicht in seine Karten blicken

Die prinzipiellen Erwartungen hält er dabei gering. „Jede Strecke ist anders, dazu kommt es auch immer aufs Wetter, die Tagesverfassung und auf das Material an“, erklärte er, der einen positiven Abschluss schaffen will.