Die letzten Tage verbrachte Sebastian Jud mit dem Österreichischen Nationalteam am Pitztaler Gletscher in Tirol. „Es herrschten dort sehr gute Trainingsbedingungen. Das Wetter, die Piste sowie die Trainingspartner waren in Ordnung“, erzählte Jud. Dabei traf er mit seinen Kollegen auch auf die Sportler des amerikanischen und deutschen Nationalteams. „Es wurden zwei Läufe in Wettkampfmodus veranstaltet, um sich auf die kommende Saison einstimmen zu können.“

„Bin optimistisch, dass es im Montafon läuft“

Für den Südburgenländer lief alles nach Plan, er zeichnete sich jeweils als bester Österreicher bei den zwei Testrennen aus. „Ich stand zweimal im großen Finale und belegte den dritten und vierten Rang. Mit dieser Leistung bin ich sehr zufrieden“, so sein Resümee. Nach diesem Verlauf möchte Sebastian Jud natürlich auch im Weltcup aufzeigen. „Ich nehme das Positive aus den letzten Tagen mit ins Montafon. Hoffentlich kann ich meine Form auch im Weltcup zeigen und gute Rennen abliefern. Aktuell bin ich sehr optimistisch, dass die Form hält und alles nach Plan läuft.“ Die Erwartungen in ihn selbst sind daher schon hochgesteckt. Der Kurs im Montafon ist neu, kürzer und anders, als die Jahre zuvor.

„Daher kann ich noch nicht wirklich darüber sprechen, ob mir der Kurs liegt. Ich kann nur auf die letzten Trainings zurückblicken. Die liefen sehr gut. Wie es dann aussieht, weiß ich am Freitag“, schmunzelt Jud.

Heute, Mittwoch, finden die ersten Trainings am Gletscher statt, am Donnerstag folgt die Qualifikation. Primär geht es für ihn darum, die Quali zu überstehen. Bei den K.O.-Läufen am Freitag ist dann alles möglich. Und natürlich schwingt jetzt schon Olympia 2022 mit. „Alle Rennen sind wichtig.“