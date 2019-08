Für Profi Sebastian Jud ist das erste Training im Herbst auf dem Gletscher immer etwas spezielles. Zuletzt ging es nämlich nach Zermatt/Matterhorn, wo die ersten Einheiten der neuen Saison auf dem Programm standen. „Die Bedingungen waren vor allem für den Monat August in Ordnung. Die Piste war in der Früh eisig und kompakt. Im Laufe des Tages ging sie auf“, sagte Sebastian Jud.

Jud übte auch Sprünge am Matterhorn

Er testete dabei auch neues Material und kam sowohl mit Board als auch Bindung schnell zurecht. „Ich testete neue Bindungen. Es sind schon große Umstellungen, auch, wenn es sich nur nach Kleinigkeiten anhört. Allgemein gesehen verlief das Schneetraining super für mich. Darauf kann ich aufbauen.“ Im Training selbst ging es um die Grund- und Pistentechnik, ehe am Ende auch Sprünge anstanden.

Nun freut sich Jud schon auf den nächsten Schneetrainingskurs, der am 10. September stattfindet. Er wird sich in dieser Woche zuhause in der Kraftkammer vorbereiten. Nur eine kurze „Pause“, denn schon am Sonntag erfolgt die Anreise nach Tirol, wo im Ötztal ein bis Freitag dauernder Konditionskurs stattfindet.