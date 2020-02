Zu einem Fixpunkt des Teams Dornau (Gemeinde Stadtschlaining) zählt das traditionelle Hallenfußballturnier in der NMS Großpetersdorf. Während das Treffen vom Wolfauer Betreuer Sebastian Koller organisiert wird und er auch für die Turnierleitung zuständig ist, versuchten „seine“ Zöglinge, eine gute Performance aufs Parkett zu legen. Das klappte über weite Strecken gut.

„Schön zu sehen, wie sich alle verhalten“

So gab es einige schöne Teilerfolge, wie etwa den Titel als Schützenkönig für Mario Dukic (elf Tore), aber über Platz vier kam man wegen der starken Konkurrenz nicht hinaus. „Ich bin sehr glücklich, dass ich so viele Tore erzielte, aber mit dem vierten Platz bin ich nicht ganz zufrieden“, resümierte Dukic.

Sportlich besser erging es dem Pro Mente Team aus Kohfidisch, das hinter Vorarlberg auf dem Stockerl einlief und die südliche Fahne so sehr hochhielt. In „Level II“ gewann ein steirisches Team, das Team Dornau mit ihren beiden Mannschaften holte sich Silber und Bronze. Hier wurde Günther Horvath vom Team Dornau Torschützenkönig, Michael Wallner zum besten Tormann gekürt.

„Das Hallenfußballturnier in Großpetersdorf ist ein sehr freundschaftliches Turnier. Es ist schön zu sehen, wie fair sich die ‚Special Olympics‘- Athleten sowohl auf dem Feld als Gegner als auch abseits dessen als Freunde verhalten“, sagte Betreuer Sebastian Koller. Am 18. Juni finden in der Sporthalle Oberwart zwei weitere Events statt: Es werden die Floorballmeisterschaft für Sonderschulen und ein „Special-Olympics-Unified-Floorballturnier“ ausgetragen.