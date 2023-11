Heinrich Dorner zu Sportunion Dornau: „Fleck ein Garant dafür“

Bereits Mitte Juni fanden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Sportler vom Team Dornau und pro mente Kohfidisch (die BVZ berichtete). Hans Peter Fleck holte sich in den Radsportbewerben über zwei Kilometer Gold und über fünf Kilometer Bronze. Bei der 75. Gala des Sports wurde er in Wien zum Special Olympics Sportler des Jahres gewählt.

Sportlandesrat würdigte die Arbeit der Sportunion

Sportlandesrat Heinrich Dorner besuchte ihn und seine Kollegen nun, um vor allem Hans Peter Fleck hochleben zu lassen. „Ich bin stolz auf die Leistungen von Fleck und dem Team Dornau sowie von pro mente Kohfidisch, die bei den World Summer Games in Berlin 14 Medaillen erreichten. Inklusion ist immens wichtig und wird im Burgenland auch gelebt. Das ist an den Erfolgen der Sportunion Wohnheim Dornau ersichtlich. Fleck und seine Kollegen sind ein Garant dafür“, so Dorner. Fleck bestritt wie sein Kollege Thomas Nagy bei den World Games in Berlin mehrere Radbewerbe. Aber auch die anderen Teilnehmer überzeugten in den unterschiedlichsten Disziplinen. „Die Stimmung an den einzelnen Austragungsorten war grandios“, berichteten Fleck und seine Kollegen und freuten sich zugleich über den Besuch des Landesrates, wobei Fleck dann noch anfügte: „Mein Bruder Jochen wurde bereits zum Sportler des Jahres gewählt, daher wollte ich das auch schaffen.“