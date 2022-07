Jennersdorfer Sportler mit zwölf Medaillen im Gepäck heimgekehrt

Werbung

Unter dem Slogan „Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen!“ fuhren auch die Sportler der Betreuten Wohngemeinschaft in Jennersdorf zu den Special Olympics Nationalen Sommerspielen.

Dass es in Oberwart und in der näheren Umgebung in einer solch guten Form klappen sollte, darüber war man dann selbst ein wenig überrascht: Insgesamt zwölf Medaillen heimste die Jennersdorfer Delegation ein. Viel wichtiger aber noch: Die Sportler nahmen auch sonst viele schöne Eindrücke mit nach Hause. Es wurde Gemeinschaft und Fairness gelebt, jeder freute sich für sein Gegenüber und feierte auch mit anderen Sportlern mit. Alle Athleten aus Jennersdorf sind stolz auf ihre Leistungen. Denn es waren nicht nur sportliche Erfolge, sondern Erfolge, die sichtbar sind im Selbstwertgefühl der Wohngemeinschaft. Die BWG Jennersdorf ist eine Betreute Wohngemeinschaft für erwachsene Menschen mit Behinderung, die es seit Oktober 2016 mitten in einer Wohnsiedlung in Jennersdorf gibt. Träger der Einrichtung ist der Verein „Rettet das Kind Burgenland“.