Team Dornau: Sensationelle Ausbeute bei Special Olympics

Live auf DAZN und anderen Plattformen: Die Special Olympic World Summer Games, die im heurigen Jahr in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin über die Bühne gingen und getrost zu einem sportlichen Groß-Event zählen, waren eine Veranstaltung der Extraklasse. Auch für die südburgenländischen Vertreter von den Teams aus Dornau und dem Team pro mente aus Kohfidisch. Die sind sonst schon ein echter Medaillengarant, aber in Deutschland übertraf man seine Leistungen noch einmal. „Unsere Sportler erbrachten Tag für Tag Höchstleistungen“, resümierte Betreuer Sebastian Koller und ergänzte: „Unsere Sportler gaben ihr Bestes.“ Dabei war es natürlich sehr ereignisreich und auch anspruchsvoll, insgesamt aber auch erfolgreich.

Jürgen Horvath und André Kowald (v.l.) von pro Mente Burgenland - Standort Kohfidisch sicherten sich in Berlin im Unifid Bowling die Silbermedaille. Foto: Special Olympics Österreich

Die Radfahrer passierten in Berlin auch das Brandenburger Tor. Foto: Sportunion Dornau

Tolle Stimmung in Berlin

In nahezu der gesamten Metropole standen diverse Bewerbe auf dem Programm. Den Start machten die Leichtathleten, die sich wegen einiger unbegründeter Disqualifikationen auch ärgern mussten, aber Christian Liszt, Jennifer Koubek und Mikhail Pisanko gaben im Hanns Braun-Stadion ihr Bestes und holten auch drei Medaillen, sowie persönliche Bestleistungen. Marcel Golacz und Emanuel Horvath traten in der Messe Berlin beim Powerlifting an. Die beiden Jungs wurden dabei von der guten Stimmung beflügelt und belohnten sich mit insgesamt sechs Medaillen.

Berlin-Mitte war dann Austragungsort für die Radbewerbe, in denen Hans-Peter Fleck und Thomas Nagy ihre Bewerbe bestritten. Die Radstrecke hatte einen besonders coolen Flair, ging es doch an geschichtsträchtigen Bauwerken, wie etwa dem Reichstag oder dem Brandenburger Tor vorbei. Auch sportlich überzeugte man mit drei Medaillen. Andre Kowald und Jürgen Horvath (Unified-Partner) zeigten beim Bowling ihre Klasse. Kogler holte sich die Goldene, während beim Unified-Bewerb beide ganz oben am Stockerl standen. So konnten das Team Dornau und die pro mente-Sportler auf eine erfolgreiche und schöne Zeit zurückblicken. „Die Stimmung an den einzelnen Austragungsorten war grandios“, war von den Sportlern zu hören. Sie durften sich über eine tolle Zuseherresonanz freuen. „Wir blicken alle froh und stolz auf die Zeit in Berlin zurück“, resümierte Sebastian Koller abschließend.