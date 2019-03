Bereits in der ersten Woche glänzten die Sportler aus Stadtschlaining bei ihren Bewerben und räumten Medaillen ab. So eröffnete Christine Werkovits den Medaillenreigen mit Silber im 25-Meter-Lauf. Stefan Holzinger setzte mit Gold und Platz vier im 25-Meter-Lauf nach. Im Bowling musste man sich zwar in puncto Medaillen geschlagen geben. Harald Wimmer (Rang vier), Gerald Weinhofer (sechs) und das Unified-Team (ebenfalls Platz sechs) freuten sich dennoch über ihre Erfolge.

BVZ Platz sechs für das Team. Die Betreuer schafften mit ihren Sportlern die Top-Ten im Fußball.

Nebenbei siegte das Fußball-Unified-Nationalteam mit südburgenländischer Beteiligung mit 4:1 gegen Ruanda und steht somit im Halbfinale, wo man nach Redaktionsschluss auf Kenia traf. „Die Stimmung im Team passt nach dem Sieg im Fußball, den guten Leistungen beim Bowling und zwei gewonnenen Medaillen. Die Konkurrenz im Fußball und beim Bowling ist besonders groß. Doch wir blicken zuversichtlich auf die kommenden Bewerbe“, resümiert Betreuer Sebastian Koller für das gesamte Team vor Ort.