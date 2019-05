Auf eine starke Unterstützung innerhalb des Vereins kann der SV Kirchfidisch zählen. Csaba Szombati war zuletzt als Kicker gemeldet und spielte 28 Jahre Fußball in Deutschland, Ungarn und Österreich – vom Profi- bis zum Amateurbereich. „Leider hat mich eine Verletzung dazu gezwungen, dass ich nicht mehr aktiv als Spieler am Platz stehen kann, daher habe ich mich entschlossen, als Nachwuchstrainer weiterzumachen.“ Szombati arbeitet seit einem halben Jahr als Einzeltrainer und U10-Coach der Spielgemeinschaft KIKOBA: „Es funktioniert sehr gut, momentan betreue ich zehn bis zwölf Kinder von verschiedenen Vereinen in der Region.“ Der Ex-Kicker erklärt auch, warum Einzeltrainings so wichtig sind.

„Jede Gruppe bekommt spezielle Programme“

„In vielen Teams ist es aufgrund der hohen Spieleranzahl schwer möglich, individuell an den Schwächen und Stärken zu arbeiten“, so Szombati, der maximal mit fünf Kindern in einem Training, rund eineinhalb Stunden lang, zusammen arbeitet. Jede Gruppe bekommt spezielle Trainingsprogramme, „es macht Sinn, sich auf jedes einzelne Kind zu konzentrieren.“

Josef Nagy, Nachwuchskoordinator, ist froh, dass in weiterer Folge auch der SV Kirchfidisch davon profitiert: „Das Konzept dient als Grundlage für die sportliche Nachwuchsarbeit, mit dessen Hilfe eine qualifizierte, kindgerechte Förderung realisiert werden kann. Diese zusätzliche Ausbildung wirkt sich auf den Erfolg eines jeden Jugendlichen aus.“ Denn neben der Spielgemeinschaft profitieren alle umliegenden Vereine, die das Einzeltraining in Anspruch nehmen, immens, „so kann der Nachwuchs auch beim Fußball gehalten werden“.