SpG Südburgenland: „Wollen unseren Lauf fortsetzen“

Südburgenland - Landhaus; Sonntag, 14 Uhr: Auch wenn es in der ersten Cup-Runde (siehe unten) am Sonntag-Nachmittag nicht nach Wunsch lief, bereitet man sich bei der SpG Südburgenland seit vergangenen Montag wieder gezielt auf den Meisterschaftsbetrieb vor. Am kommenden Sonntag wartet nämlich mit Landhaus ein starker Gegner auf die Elf von Dieter Sachs. „Natürlich haben wir wieder drei Punkte eingeplant. Wir wollen den Lauf der ersten zwei Partien fortsetzen.“ Die Form seiner Spielerinnen passt, „wir wollen weiterhin Gas geben“, so die Devise des Trainers.

Für ihn und die Mannschaft geht es nun darum, bis zum Ende der Herbstsaison innerhalb des oberen Drittels zu bleiben. Von einem etwaigen Aufstieg sei man aber noch weit entfernt: „Da muss alles passen, aktuell beschäftigen wir uns mit unseren Hausaufgaben.“

Sportland Niederösterreich Frauen Cup; Südburgenland - Neulengbach 0:3. Gegen die Niederösterreicherinnen geriet die SpG rasch in Rückstand. Die Heimischen fanden gute Chancen vor, die jedoch Neulengbachs Torfrau zunichte machte. Nach 15 Minuten und dem 2:0-Rückstand hielt man die Partie lange offen, der Anschlusstreffer sollte jedoch nicht gelingen. Linda Popofsits und Julia Meixner drückten aufs 1:2, scheiterten abermals an Larissa Rusek im Gäste-Tor. Im Gegenzug musste Fiona Fazekas noch einmal hinter sich greifen.

„Neulengbach war qualitativ eine Nummer zu stark und nutzte seine Chancen aus“, sagte Dieter Sachs. Er lobte vor allem seine Torfrau. „Fiona war in zwei, drei Aktionen, in denen sie brav hielt, sehr stark und souverän unterwegs. Wir haben alles gegeben, ich bin mit der Leistung zufrieden.“