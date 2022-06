Auftakt in Amerika: Verena Eberhardt im Wettkampfmodus

Werbung

Das rot-goldene Rad-Ass aus St. Martin/Wart startete am Pfingstwochenende in Washington DC mit den Kolleginnen in die neue Saison. Dabei belegte Verena Eberhardt bei zwei Rennen Platz 14 und 54.

„War schwierig, noch einen Top-Platz rauszufahren“

Der Einstieg war für sie dabei in Ordnung, wenn auch so in dieser Form nicht geplant. Denn beim ersten Bewerb war sie nach einem Sturz der Konkurrenz plötzlich alleine vorne, was nicht unbedingt förderlich war. So war sie lange allein auf weiter Flur, ohne Unterstützung ihres Teams. „Das machte es für mich schwierig, noch einen Top-Platz herauszufahren“, so Eberhardt. Platz 14 war dann aber dennoch ein Erfolg für sie.

Am Sonntag darauf lief es für sie als Anfahrerin nicht nach Wunsch. Sie sollte ihre Teamkollegin Alijah Beatty in Position bringen, diese musste jedoch aufgeben. Danach rutschte die Südburgenländerin im Feld relativ weit zurück. In der Endabrechung wurde es so nur der 54. Rang. „Mit dem Auftakt bin ich trotzdem zufrieden.“ Nun startet sie bei drei Kriterien in Tulsa.