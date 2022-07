Special Olympics als unvergessliches Erlebnis

Werbung

Der Großteil der Bewerbe der achten Nationalen Spiele in der Vorwoche wurde in Oberwart ausgetragen. Aber auch in Stegersbach kämpften Athleten um Medaillen. So wurde auf der Reiters Golfschaukel und im Reitstall Wagner ebenfalls Edelmetall vergeben.

Geprägt von Herzlichkeit und Emotionen

Auf der Golfschaukel von Karl Reiter wurde ein Unified-Teambewerb und ein Einzel-Zählwettspiel ausgetragen. Beim Unified-Teambewerb bestand das Team aus einem Athleten mit mentaler Beeinträchtigung und einem Unified-Partner. Gespielt wurde immer über neun Löcher, jeweils über zwei Runden. Die Veranstaltung war geprägt von Herzlichkeit, purer Freude und unglaublichen Emotionen.

Jeder, der vor Ort war, egal ob als Caddie, Begleitung, Helfer, Zuseher oder aktiver Golfer, wird die Veranstaltung nicht vergessen. „Die Freude und der Enthusiasmus in der Special Olympics-Familie ist unvergleichbar und für alle ansteckend“, sagte Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbandes. Auch im Reitstall Wagner ging es hoch her. So waren 60 Athleten in Reit- und Voltigierbewerben am Start.

„Wir sind sehr stolz, dass wir als Partner von Special Olympics unseren Teil beitragen konnten. Man sah jedem Teilnehmer an, wie viel Herzblut und Leidenschaft er für den Reitsport hat“, erzählte Hannes Wagner, Obmann des ersten burgenländischen Reitvereins Stegersbach.