Maximilian Koller: „Mit diesem Erfolg hätte ich nicht gerechnet“

Werbung

Da reift in Kemeten ein richtig großes Stocksport-Talent heran: Maximilian Koller, 16 Jahre jung, war zuletzt bei den Österreichischen Meisterschaften im Weitenbewerb in Niederösterreich unterwegs und trat auch mit zwei Medaillen die Heimreise wieder an.

Der Verbandspräsident des Burgenlandes, sein Onkel Bernd Koller und gewissermaßen auch Maximilians Mentor, war als Begleitperson mit dabei und konnte seinen Stolz dann auch nicht mehr verbergen.

Eine Klasse für sich

Schon in der U16-Klasse gab es die erste Überraschung, denn Koller setzte sich mit mehr als zwölf Metern Vorsprung über den favorisierten Johannes Berger aus der Ramsau durch. Überraschung Nummer zwei sollte nicht lange auf sich warten lassen, denn in der Klasse U19 holte er sich Bronze.

„Mit diesem Erfolg hätte ich nicht gerechnet“, resümierte Koller, der sich mit diesen Leistungen für die Europameisterschaft in Kärnten am Goggausee (24. bis 26. Februar) qualifizierte.

„Natürlich wäre auch dort eine Medaille cool“, sagte er entspannt. Freudig gestimmt war auch Papa Stefan Koller: „Ich war aber auch überrascht, dass er Berger so viele Meter abnahm. Ich bin sehr stolz auf Maximilian und freue mich auf die EM.“

Nachsatz: „Da bin ich dann auch live vor Ort.“ Angetan vom generellen Auftreten war auch Onkel Bernd Koller. Der wagte auch schon einen Ausblick: „In dieser Form traue ich ihm auch bei der EM eine Medaille zu.“

ÖM Weitenbewerbe; Winklarn; U16: 1. Maximilian Koller (ESV Kemeten) 122,25 Meter; 2. Johannes Berger (EV Ramsau) 110,55; 3. Maximilian Moser (Altenmarkt, Steiermark) 104,35.

U19: 1. Andreas Knaus (EV Schladming) 121,26 Meter; 2. Johannes Berger (EV Ramsau) 88,97; 3. Maximilian Koller (Kemeten) 88,44. Herren: 1. Peter Neubauer (Glojach) 117,34 Meter; … 8. Bernd Koller (ESV Wolfau) 92,44.