Traum ging in Erfüllung

Seine Karriere begann Bernd Zambo beim ESV Oberwart und war dort auch lange aktiv, ehe er vor zwei Jahren zum Bundesligisten EV Ladler Tal Leoben wechselte. „Ich konnte dieses Angebot nicht ablehnen“, sagte er, der damals schon einen klaren (Team)-Plan vor Augen hatten: „Ich habe die Mannschaft ganz gut gekannt und wusste, dass in dieser Besetzung sehr vieles möglich ist.“

Im ersten Jahr nach seinem Wechsel sollten sich seine Ziele noch nicht erfüllen, denn im Kampf um den Halbfinal-Einzug der Staatsliga war im Viertelfinale Endstation. Als Team zusammenrücken war so angesagt und mit viel Trainingsfleiß, und Akribie konnte man vor knapp zwei Wochen die Früchte einfahren. Die Gründe für den Erfolg? „Unsere mentale Stärke.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Und es waren auch ein paar traumhafte Versuche dabei.“ Der 33-Jährige ist am einheimischen Stocksport-Olymp angekommen. Und das freut nicht nur ihn. „Meine Eltern, meine Frau Susi und meine Tochter waren ausgerechnet bei meinem bis dato größten Match dabei.“ Es war in Liebenfels/Kärnten aber ein hartes Stück Arbeit bis ins Endspiel. Voitsberg verlangte Zambo & Co. im Halbfinale alles ab und auch im Finale gegen den ESV Ladler Wang musste man nach schnellem Rückstand alle Stocksport-Künste aufbieten, um die Partie zu drehen – riesiger Jubel samt Freudentränen nach dem Sieg inklusive.

Den ESV Oberwart hat der Nachwuchskoordinator des BÖE (Bund Österreichischer Eisstocksportler) und Damen-Nationaltrainer immer im Blick. „Ich durfte jederzeit in der neuen Stocksporthalle trainieren und so hat der Verein mit Obmann Christian Resch natürlich einen großen Anteil am Erfolg.“ Auch der Nachwuchs bleibt ihm ein Anliegen. Da geht es am Wochenende in Oberwart rund, denn der Euro Grand Prix der Jugend steht auf dem Plan. Mit Zambo als Schirmherrn: „Wir sind im BÖE auf dem richtigen Weg und wir hoffen natürlich auf viele Medaillen.“

Auf ihn selbst wartet im Herbst dann ein Zuckerl, denn vom 30. September bis 1. Oktober darf er mit seinem Team im steirischen Feldbach in der Champions League spielen. „Da wollen wir unsere starke Saison noch einmal bestätigen.“