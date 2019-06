Die 2. Klassen im Landessüden haben es weiter nicht einfach. Im Sommer 2018 herrschte eine enorme Diskrepanz zwischen der A- und B-Südklasse, denn während die etwas nördliche Liga 15 Vereine aufwies, hatte der „Süden“ nur zehn Vereine. Der SV Wolfau, in seiner Historie schon einige Male als Versetzungsopfer eingesetzt, und auch der SV Welgersdorf wurden in die B Süd-Klasse „transferiert“ und stimmten dem auch zumindest für ein Jahr zu. Die Welgersdorfer haben es nun gut, denn als Meister darf man sich nun in die 1. Klasse verabschieden. Mehr Probleme haben die Wolfauer – wie einige andere auch.

Zuletzt schickte der burgenländische Fußballverband nämlich die Auslosung zur Saison 2019/20 aus, wobei eines auffällig blieb: die A Süd hatte 13, die B Süd „nur“ 11 Vereine. Das passierte vor allem, weil Sulz und Gerersdorf fusionierten, denn sonst wäre das Problem kein solches.

Bis zum Montag hatten die Klubs nun Zeit, Einspruch zu erheben, was einige auch taten. „12:12 wäre die fairste Lösung“, meinte etwa Sulz-Sektionsleiter Thomas Poandl, der sich dem Wolfauer Schreiben – dem Dritten seit letztem Sommer – anschloss. Auch Wolfau-Obmann Mario Schiller würde diese 12:12-Lösung präferieren, auch wenn es seinen Verein betreffen würde: „Unser ehemaliger Trainer Roman Stelzer schickte eine Matrix durch, wo dann eben jedes neue Jahr berechnet werden müsste. Es braucht ganz einfach klare Strukturen und es muss für jeden nachvollziehbar sein.“ Die heuer betroffenen Vereine wären Hannersdorf, Dt. Schützen und vielleicht gar Siget, wobei beispielsweise SVH-Obmann Matthias Konrad unbedingt im nördlichen Teil bleiben wolle: „Ich sehe nicht ein, warum ein Verein mit einer Versetzung bestraft werden soll.“

Und genau da kommt der BFV ins Spiel, der so eine Versetzung gerne verhindern würde. Laut den Statuten muss man dies auch nicht, denn die Diskrepanz zwischen „nur“ zwei Vereinen sei dem Regular angemessen. BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt: „Wir sind auch nicht glücklich, aber wir wollen keinen zwangsversetzen und so kamen wir im Spielausschuss zu dieser Entscheidung, mit 13:11 an den Start zu gehen – zumindest für diese Saison.“

Bis zum Montag konnten die Vereine Protest einlegen, was insgesamt sechs Vereine auch machten. Schmidt: „Klar ist, dass die Klasseneinteilung dem BFV obliegt.“ Endgültig entschieden wurde es am gestrigen Dienstag, nach Redaktionsschluss, bei einer Vorstandssitzung – www.bvz.at hält Sie auf dem Laufenden.