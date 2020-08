„Für uns ist das sicher kein Nachteil, auch weil wir einen ausgeglichen Kader haben. Auch ist bei uns der Leistungsabfall nach unten nicht so groß.“ Thomas Polzer, Kicker in Kohfidisch „Das bringt vermutlich nicht wirklich etwas, auch weil die Breite zumeist fehlt, aber schaden tut es auch nicht.“ Martin Sitzwohl, Trainer in Jennersdorf „Schwierig, es jetzt schon abzuschätzen, wie es dann laufen wird. Es wird vermutlich nicht so die Gelegenheiten geben, es auszureizen, auch weil die Wechselspieler meistens Minuten in der Reserve sammelten.“ Marc Seper, Trainer in Jabing „Man muss dann halt auch den Kader dafür haben.“ Joachim Adorjan, Trainer in Bad Tatzmannsdorf „Die Neuerung ist okay, aber es werden wenige Vereine die Qualität haben, das wirklich auszureizen. Da muss man ganz einfach ehrlich sein.“ Ewald Bogendorfer, Trainer in Kemeten „Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Drei Wechsel und dafür den Torwart jederzeit wechseln zu dürfen, das wäre mein Vorschlag gewesen.“ Fritz Fuchs, Co-Trainer in Deutsch Kaltenbrunn „Für uns in Wiesfleck ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Wir haben einen breiten Kader und so dann noch mehr Möglichkeiten.“ Toni Dorner, Spielertrainer in Wiesfleck „Ich sehe es positiv. Dadurch können wir unseren vielen einheimischen Kickern mehr Spielzeit geben.“ Gerhard Wolfger, Trainer in Oberschützen „Ich finde diese neue Regel nicht schlecht. Es ist gut, dass diese Regelung vom Profibereich nun auch im Amateurfußball angepasst wurde.“ Thomas Poandl,

Sportlicher Leiter in Gerersdorf-Sulz „Für die Spieler ist es ein Traum. So bekommen Junge mehr Spielzeit.“ Georg Novak, Trainer bei der Gemeinde Tobaj