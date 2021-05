Es ist lange her, dass ein fußballerischer Termin anstand, wo die tagtägliche Arbeit der Kicker den Fokus bildete. In der letzten Woche war es aber wieder so weit, denn ab dem 19. Mai war unter einigen Auflagen ein reguläres Arbeiten wieder möglich.

Sehr viele Vereine aus dem Südburgenland ließen sich nicht zweimal bitten und starteten mit der langen Vorbereitung – der Saisonstart 2021/22 wurde für das Wochenende vom 30. Juli und 1. August datiert – durch. Noch nicht mit der ganz großen Intensität, denn es bleibt Zeit genug, um sich optimal auf die neue Spielzeit vorzubereiten.

Und dennoch zeigte sich schon eines: Die Burschen haben richtig Bock aufs Kicken! Überall wurde gescherzt, waren die Gesichter mit Lächeln übersät und der Spaß stand klar im Vordergrund.

Spaß an der Sache. Auch beim 2. Liga Süd aus Heiligenkreuz wurde wieder regulär trainiert. So zeigte Dominik Schlener gleich seine Tanzkünste. BVZ

Beim Burgenlandligisten aus Oberwart stand so zu Trainingsbeginn ein lockeres Aufwärmen auf dem Programm, wo die Kugel nur eine Nebenrolle spielte. Danach wurde die Mannschaft in zwei Gruppen unterteil, wo die eine mit höherer Intensität gegeneinander kickte, während die andere Pass- respektive Schussübungen durchführte.

Es herrschte reger Betrieb und Neo-Trainer Florian Hotwagner, der mit Tobias Glösl, Lukas Kantauer, Maxi Zöttl und Christoph Schaffer auch seine vier Neuzugänge begrüßen durfte, war schon mit voller Leidenschaft dabei. Nicht mitwirken konnte unterdessen der fünfte Zugang im Bunde, Lukas Zapfel. Dieser laboriert noch an einer Verletzung, soll aber alsbald wieder einsteigen.

Einen Kurzbesuch stattete derweil GAK-Akteur Elias Jandrisevits seinem Ex-Klub ab. Dieser ist auf der Wunschliste bezüglich einer Leihe, denn die Zukunft sieht der Sulzer schon in Graz. Aber nicht nur in Oberwart, auch bei Liga-Konkurrent Markt Allhau wurde erstmals gewerkt. Dort feierte Neo-Chef Bruno Friesenbichler seine UFC-Premiere und hat nach einigen Abgängen gleich viel zu tun.

Da hat der 2. Klasse Süd C-Verein aus Eltendorf den Allhauern schon etwas voraus, denn Kevin Gibiser (Ex-Kaltenbrunn) und Robin Pummer (Ex-Kukmirn) feierten ihre Rückkehr zum ehemaligen Landesligisten. Dieser scheint auch schon sehr gut fürs neue Jahr gerüstet und Coach Gerhard Pummer kann schon gezielt arbeiten. Und das bleibt das Schönste der letzten Woche: Es bewegt sich etwas, so viel steht fest. Bald geht es los!