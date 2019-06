Die zuletzt abgelaufene Saison hätte für den SV Eltendorf ein kaum versöhnlicheres Ende finden können: In allerletzter Minute fing man den Süd-Konkurrent aus Oberwart noch ab, beendete so die Saison auf Rang vier und holte sich nebenbei zum zweiten Mal in Folge den Status als „bester“ Verein des Südens. Ein toller Abschied für Interimstrainer Karl Philipp, der irgendwann Mitte März die Agenden von Joachim Poandl übernahm und spät beinahe von Erfolg zu Erfolg eilte.

Das ist nun Geschichte, denn schon früh war klar, dass der SVE zur neuen Saison auch mit neuem Trainer an den Start gehen wird. Die Wahl fiel dabei auf den gebürtigen Güttenbacher Denis Kulovits, der selbst Regionalliga- und Burgenlandliga-Erfahrung besitzt und sich zudem bei seinem Stammverein und auch in Kaltenbrunn erste Meriten als Trainer verdiente. Zuletzt war er in der Admira Akademie tätig, ehe nun der Schritt zurück in den Süden folgte. „Ich machte mir erst ein Bild von der Mannschaft und sagte dann zu“, so Kulovits, der gleich die Gespräche mit der kickenden Zunft aufnahm: „Es gab, als ich zusagte viele Fragezeichen, aber mit persönlichen Gesprächen konnte ich einige Kicker zum Bleiben überreden.“

Bei Sandro Csencits (Neuberg), Niko Golenja (Eltendorf), Daniel Seper (Oberwart) und Benni Posch (Burgau) klappte das nicht mehr, wobei man auch schnell für Ersatz sorgte, denn mit Jan Willgruber (Heiligenkreuz), Marko Nikolic (Gemeinde Tobaj), Markus Puskarits (Schachendorf), Reinhard Hirt (Jennersdorf), Goalie Milan Baliko und zuletzt auch noch Fabian Wonisch (Rudersdorf) gewann man Jugendlichkeit für sich.

„Wir haben an Routine verloren, dafür aber an Dynamik und Schnelligkeit gewonnen“, so Kulovits, der eine klare Vorstellung von seinen fußballerischen Ideen besitzt: „Meine Philosophie sieht Ballbesitzfußball vor. Ich will immer die Kugel haben und ich glaube auch, dass wir das in unserer jetzigen Besetzung 90 Minuten durchziehen können.“