Langsam aber sicher sehnt man beim SV Eltendorf das Saisonende herbei. So zeigt sich das 2:2-Remis gegen Bad Sauerbrunn durchaus in Ordnung, wobei die spielerischen Leistungen zuletzt doch zu wünschen übrig ließen. Zum Abschluss geht es nun noch nach Horitschon, wobei zumindest Platz vier abgesichert werden soll. „Wir wollen diesen verteidigen“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer, während Trainer Joachim Poandl folgendes Ziel ausgab: „Ungeschlagen bleiben.“ Personell fehlen Matthias Novak, Tobias Kossits und Reinhard Hirt, während Rainer Willisits und Peter Gergo zurückkehren.

Kommt aus Güssing. Fabian Huber soll die Defensive verstärken. | BVZ

Derweil wurden auch die ersten Transfers fixiert. So bestätigte Trainer Poandl die Zugänge von Lukas Kantauer und Sandro Csencsits aus Neuberg, die schon länger umherschwirrten. Auch Fabian Huber wechselt aus Güssing nach oben. „Ich glaube, dass das mit die größten Talente des Südens sind“, so Poandl, der auch drei Abgänge bestätigte. So werden Peter Gergo und Tomi Liber (unbekannt) gehen, während auch Reinhard Hirt Richtung UFC Jennersdorf weiterzieht.