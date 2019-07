Torhüter sind eine eigene Spezies unter Fußballern. Wer lässt sich schon gerne mit dem Ball abschießen oder will, dass ein Fehler fast immer mit einem Gegentor endet? Wenn Torhüter etwas „Verrücktes“ haben, dann ist Eltendorf-Goalie Milan Baliko deren König.

Im Südburgenland ist er nicht nur wegen seiner immensen Fähigkeiten bekannt, sondern auch, dass er die vollen 90 Minuten hindurch Anweisungen gibt. „Das ist eine große Hilfe für die Spieler. Ich rede extrem viel, so bin ich halt, aber damit will ich nur meinem Team helfen“, erklärt der Ungar.

Sobald er den Rasen betritt, schaltet der 29-Jährige in den Offensivmodus. „Da bekomme ich automatisch Adrenalin in meinen Körper. Ich bin nicht wirklich ein ruhiger Typ. Ein guter Torwart ist immer etwas verrückt, ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als meine Kollegen.“

„Ein guter Torwart ist immer etwas verrückt.“ Milan Baliko, Torwart bei Burgenlandliga-Verein Eltendorf, über seine Eigenheiten und die seiner Kollegen im Tor einer Fußballmannschaft.

Mit 14 Jahren bekam er die Chance, in der ersten Fußball-Akademie Ungarns zu spielen. In der „Sandor-Karoly-Akademie“. Dort hatte er einen (mittlerweile) prominenten Mitspieler: Leipzig-Torhüter und Ex-Liverpool-Spieler Peter Gulacsi. Auch wenn Gulacsi mittlerweile in Deutschland Profi ist, damals war Milan Baliko die Nummer eins.

„Bis zur U19 war ich der Einser-Goalie in der Mannschaft. Aber Peter hat dann ein Angebot von Liverpool bekommen. Seine körperlichen Anlagen mit 1,92 Meter waren immer schon sehr stark. Man muss aber auch sagen, dass wir beide mit Laszlo Kakas, Josef Lippai und Vilmos Borsos immer sehr gute Torwart-Trainer hatten“, erinnert sich Baliko an frühere Zeiten. Sein Ex-Kollege sei verdient als „bester Torhüter Ungarns“ ausgezeichnet worden.

Auch an die nähere Vergangenheit hat Baliko gute Erinnerungen, besonders an seine fünf Jahre beim SV Rechnitz: „Da war ich sehr gerne, ich habe gute Freunde gefunden. Es war fast wie in einer Familie. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal wechseln werde, aber als Peter Gulacsi zum besten Torhüter der Bundesliga ausgezeichnet wurde, wollte ich es auch noch einmal wissen.“

Konkrete Ziele für seine restliche Karriere hat er sich keine gesteckt. „Ich bin 29 Jahre alt, da habe ich keine unrealistischen Ziele mehr. Nach Eltendorf bin ich gekommen, weil ich mir hier eine bessere Zukunft erhoffe“, resümiert Baliko.

Jetzt will der Ungar in der Burgenlandliga mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Ob es für noch weiter oben reicht? „Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät“, bekräftigt der Torwart.