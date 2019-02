Am letzten Samstag, gegen 15 Uhr, beendete der SV Eltendorf seine Vorbereitungsphase. Mit einem Erfolgserlebnis, denn gegen das 2. Liga-Team von der SpG Edelserpentin siegte man mit 4:2. Diese traten zwar ersatzgeschwächt an, was die Leistung von Kapitän Benjamin Posch und Kollegen aber nicht schmälern soll.

Geht da noch was? Der SV Eltendorf mit Trainer Joachim Poandl würde den SC Pinkafeld gerne noch angreifen. | Marousek

„Es hätte zur Halbzeit eigentlich schon 5:0 oder 6:0 für uns stehen müssen“, erklärte der Sportliche Leiter Rainer Pummer, der kritisch anfügte: „In den zweiten 45 Minuten nahmen wir es dann zu locker. Vielleicht der richtige Zeitpunkt für einen Schuss vor den Bug, denn nur 45 Minuten werden in der Burgenlandliga zu wenig sein.“

Sportkommentar Top-Drei wären versöhnlich

Auch weil man bei der Elf von Joachim Poandl durchaus einiges vor hat. Ohne Zugänge geht es in die Rückrunde, die punktetechnisch, aber auch tabellarisch besser werden soll. „Im optimalen Fall würden wir die Top drei schon noch angreifen, wobei eine Rangverbesserung das große Ziel bleibt. Draßburg bleibt natürlich der große Titelfavorit, auch weil sie sich gut verstärkten. Ab Platz zwei ist dann aber vieles möglich. Da können wir im besten Fall auch hinkommen, vor allem auch, wenn unsere Rückkehrer Niko Golenja und Lukas Kantauer ihre Form weiter steigern können“, so Pummer abschließend zur BVZ.