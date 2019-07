Mit einer Schrecksekunde begann der freitägige Test des Burgenlandligisten aus Eltendorf gegen den SV Ilz. Über die Anlage schallte ein Schrei, der ins Mark fuhr. Neo-Einser-Goalie Milan Baliko kegelte sich nämlich beim Aufwärmen seinen Finger aus und tat das lautstark kund. Masseur und Tormanntrainer Tamas Takacs war dann gefragt, denn der im Frühjahr einige Male im Tore stehende Ungar, renkte den Finger wieder ein und Baliko konnte zumindest die erste Halbzeit gegen den steirischen Landesligisten ohne Folgeschäden bestreiten. „Milan war dann nach dem Spiel Röntgen und es sollte nichts Ärgeres sein“, so Trainer Denis Kulovits und ergänzte: „Wir hoffen, dass er den Test am Freitag gegen Fürstenfeld mitmachen kann.“

Fußballerisch blieb beim anschließenden 1:1-Remis Luft nach oben. Vor allem offensiv tat sich der SVE, der ohne die geschonten Matthias Novak und Fabian Huber und die noch auf Urlaub weilenden Christoph Schaffer und Oli Poandl antrat, schwer. Das bestätigte auch der Sportliche Leiter Rainer Pummer „Offensiv war es nicht das, was wir uns vorstellen. Daran müssen wir arbeiten.“

In die gleiche Kerbe schlug Chefcoach Kulovits: „Das Ergebnis ging sicher in Ordnung, wobei die Steirer überlegen und auch besser waren. Uns steckte aber garantiert auch noch die Müdigkeit der Trainingseinheiten in den Knochen. Mit dem Spiel war ich aber generell nicht zufrieden, weil wir es nicht hinbekamen, was wir eigentlich spielen wollten.“

Es bleibt aber noch Zeit, ehe der SVE am 27. Juli in Eberau mit dem BFV-Cup-Erstrundenspiel in die Pflichtspielsaison einsteigt. Dort sollten dann auch alle Kicker mit an Bord sein, denn die vier zuletzt fehlenden Akteure, werden in dieser Woche zurückerwartet.

Dabei ist dann auch Neo-Kapitän Novak wieder an Bord. Dieser nahm sich nach dem Abgang von Benjamin Posch in Richtung Burgau des Kapitän-Amtes an. Nur die logische Konsequenz, denn „Moz“ war schon im Vorjahr erster Stellvertreter, ehe er nun den Traditionsverein als Leader auf die Wiese führen wird. Ihm steht Rechtsverteidiger Tobias Kossits zur Seite. Das bestätigte Rainer Pummer.