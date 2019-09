Intensive Tage stehen für die kickende Zunft des SV Güssing an, denn schon am heutigen Mittwoch gastiert der UFC Markt Allhau in der Bezirkshauptstadt, ehe dann am Freitagabend mit dem SK Rapid Wien der österreichische Rekordmeister zum Freundschaftsspiel erwartet wird.

Generell wichtiger ist natürlich das Meisterschaftsduell mit den Allhauern, die man nicht nur auf Distanz halten, sondern sich auch einen Respektabstand von bestenfalls neun Punkten erarbeiten könnte. Das ist auch das Ziel, wobei GSV-Coach Hannes Winkelbauer gar mit einem Zähler leben könnte: „Das wäre schon in Ordnung, ein Sieg gar sensationell. Wir haben aber nicht den Druck, den haben schon die Allhauer. Ich freue mich aber darauf, denn die zweite Halbzeit in Oberwart war trotz 0:3 sehr zufriedenstellend.“

Da schnupperte der GSV am möglichen 1:1, ehe man sich nach dem 0:2 ein bisschen aufgab und auch höher verlieren hätte können. Nicht vergessen darf man dabei, dass Johannes Jandrisevits und Marc Handel-Mazetti verletzt fehlten und das auch gegen Allhau tun werden. Gut möglich, dass „Capitano“ Jandrisevits am Freitag gegen Rapid einen Kurzeinsatz feiern wird dürfen. Nicht jeden Tag geht es gegen einen Profiklub. „Es soll ganz einfach ein Fest werden“, so Winkelbauer, der Rapid betreffend weiter ausführte: „Ich hoffe auf viele Zuseher, gutes Wetter und eine einzigartige Atmosphäre mit vielen Emotionen. Wir freuen uns sehr darauf.“