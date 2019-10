So viel hatte sich der Güssinger Sportverein beim Duell gegen Mit-Aufsteiger Klingenbach vorgenommen. Ein Zeichen an die Konkurrenz wollte man mit einem Sieg senden, oder zumindest ein Remis holen, um den Abstand nach unten weiter aufrecht zu halten.

Das alles war am Samstag nach 45 Minuten erledigt, denn die Gäste agierten ungemein effizient und führten beim Gang in die Kabinen schon mit 1:5. Ein herber Rückschlag für Michi Kulovits und Kollegen, wobei es aber nicht von ungefähr kommt: Der GSV kommt knapp sechs Wochen vor der Winterpause auf dem Zahnfleisch daher. Mit Marc Handel-Mazetti und Johannes Jandrisevits, der seine Karriere schon beendete, hat man zwei Ausfälle, die der sehr enge Kader nicht auffangen kann. Dazu gibt es Kicker, die angeschlagen ran müssen und viele junge Kräfte, die seit quasi Mitte März ständig ihren Mann stehen müssen und so nicht mehr an ihr Leistungs-Optimum herankommen.

„Es gibt drei, vier, fünf Kicker, die eine Pause benötigen würden, aber das geht derzeit nicht. Mittlerweile sind sie auch im Kopf überfordert. Sehr bitter, weil die Jungen gerade ein wenig wegbrechen“, so Trainer Hannes Winkelbauer, der anfügte: „Für uns kommt eine extrem schwere Phase und es werden sechs lange Wochen. Wir müssen da jetzt gemeinsam rauskommen, auch wenn wir uns derzeit nur von Spiel zu Spiel schleppen.“