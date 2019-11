Innenverteidiger Kevin Zinkl musste beim Derby in Eltendorf schon früh vom Platz und wurde gleich via Rettung abtransportiert. Die schmerzhafte Diagnose: Jochbeinbruch.

Keine zehn Minuten waren am vergangenen Samstag beim Derby in Eltendorf nicht gespielt, als vielen rund um die Navigat Arena der Atem stockte: Gäste-Innenverteidiger Kevin Zinkl stieß mit SVE-Mittelfeldmotor Lukas Unger zusammen und blieb regungslos liegen. Schnell war klar, dass mehr passiert sein müsste, denn der gebürtige Kemeter Zinkl gilt beim GSV als „Maschine“, der weder sich noch Gegner schont. Beinahe die gesamte Güssinger Truppe versammelte sich um den Linksfuß, hoffte, bangte um einen weiteren Einsatz – vergeblich. „Das Ergebnis war auch schnell zweitrangig“, erklärte GSV-Trainer Hannes Winkelbauer und fügte an: „Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei Eltendorfs Sportlichem Leiter Rainer Pummer bedanken, der sich sehr um Kevin bemühte, schnell die Rettung kontaktierte und die ganze Situation super auflöste. Dafür gebührt ihm großes Lob und auch ein Dank.“

Glück im Unglück, sofern das so gilt

Nach wenigen Minuten wurde der ehemalige Eberauer Burgenlandliga-Meister von 2016 abgeholt und Richtung Grazer LKH abtransportiert. Dort stand erst eine Operation im Raum, ehe am Abend eine erste (kleine) Entwarnung folgte: „Operiert muss er sehr wahrscheinlich nicht werden, aber er erlitt einen Jochbeinbruch“, so Winkelbauer weiter, der anfügte: „Sollte ihm das erspart bleiben, hatte er wohl Glück im Unglück.“ Sportlich war für den GSV dann angesichts dieses Schockmomentes nur mehr wenig möglich: „Für meine Burschen war es dann schwer.“

Zinkl: „Das passiert beim Fußball halt“

Beim SV Eltendorf freute man sich natürlich über die wichtigen drei Punkte, um aber ähnlich wie die Güssinger zu resümieren. Bevor es zum Spielbericht ging, meinte etwa SVE-Cheftrainer Denis Kulovits: „Fußball rückt bei so einer Verletzung immer in den Hintergrund. Gute Besserung an Kevin!“ Ähnliche Töne auch von Pummer: „Wir wünschen ihm nur das Beste.“

Der Innenverteidiger selbst war zu Wochenbeginn mit den Gedanken schon wieder bei der Kickerei: „So etwas passiert im Fußball halt. Am heutigen Mittwoch muss ich noch einmal zur Kontrolle nach Graz, da wird noch einmal drüber geschaut, wobei eine Operation derzeit nicht im Raum steht. Es ist halt alles blau und geschwollen.“

Sechs Wochen gilt nun Sportverbot, ehe die „Maschine“ Zinkl wohl wieder von neuem angreifen wird. „Noch ist es aber zu früh zu sagen, wann er zurückkehrt“, so Winkelbauer.