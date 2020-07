Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Deutsch Kaltenbrunn schaffte der SV Heiligenbrunn einen positiven Start in seine Testspielreihe im Sommer 2020.

An einigen Position verändert, wusste die Elf von Güssing-Heimkehrer und Neo-Trainer Mathias Kedl zu gefallen. Zwar fand man etwas schwerlich rein, aber spätestens mit dem 1:0 von Neuerwerbung Richard Fujsz, der aus Rotenturm zum SVH wechselte, gewann man Sicherheit in seinen Aktionen. Dennoch war Coach Kedl nicht ganz zufrieden: „Es war Licht und Schatten. Die Anfangsphase verschliefen wir, was sicher auch an der extrem langen Pause lag. Unser Tor weckte uns auf und wir hatten dann gute 50 Minuten.“

Dem muss man zustimmen, denn defensiv stand das Innenverteidiger-Pärchen Marcel Stettner und Neven Paden sehr solide und offensiv hatte man immer wieder Momente. Ein solcher führte auch kurz vor der Pause zum 2:0, wobei sich wieder Fujsz als Torschütze verantwortlich zeigte. Kedl: „Wir wissen, dass er uns mit seiner Schnelligkeit weiterhilft. Richard war das Puzzleteil, das uns in unserem anvisierten 4-3-3-System noch fehlte.“

Diese Spielanlage hat der „Chef“, der lange im Güssing-Nachwuchs arbeitete, im Kopf, ohne sich zwingend darauf zu versteifen. Der Kader lässt dank der Neuen, wo sich auch diverse Ex-Stremer wie Franz Gesslbauer oder Peter Deutsch wiederfinden, einige Möglichkeiten offen.

Wohin die Reise in der neuen Saison geht? „Gute Frage“, so Kedl, der ergänzte: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben, auch wenn man persönlich vielleicht die ein oder andere höhere Zielsetzung anstrebt.“ Unrealistisch klingt das angesichts der neuen Kadersituation nicht.