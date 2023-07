Viel Arbeit aus Liebe zum Frauenfußball

Der Spielbetrieb des SV Mischendorf wurde 2017 eingestellt. Zu wenige einheimische Spieler waren einer der Gründe, dass eine Weiterführung nicht mehr wirklich sinngerecht erschien. Der FC Südburgenland trug zu dieser Zeit seine Spiele einige Ortschaften weiter in Olbendorf aus. Auch dort fühlte man sich heimisch, aber als der SVO seine Kabinenanlage auf Vordermann brachte und die ehrwürdige Mischendorfer Anlage dann als Ausweichplatz diente, fand man den optimalen Sitz für seine Heimspiele. Für den ehemaligen Mischendorfer Obmann Gottfried Brunner und seine Vorstandsmitglieder entwickelte sich rasch eine „Win-Win-Situation“. Zum einen konnte man die zwischenzeitlich wenig genützte Anlage endlich wieder in Betrieb nehmen und zudem entwickelte sich auch der Mädchen- und Frauenfußball in der Gemeinde. „Natürlich müssten wir ein paar Investitionen in die Anlage stecken, aber wir wollten dem FC Südburgenland eine sehr gute Sportstätte bieten“, erklärte Obmann Brunner stellvertretend für die vielen helfenden Hände in der Gemeinde. Nach einigen Umbauarbeiten unterzeichnete der SVM mit der damaligen FC Südburgenland-Obfrau Christine Koch einen Vertrag, der bis 2025 läuft und natürlich auch vom aktuellen FC Süd-Oberhaupt Christian Marth goutiert wird. „Für die Gemeinde ist das ein riesiger Gewinn“, erklärt Brunner und ergänzt: „Wir sind über diese Kooperation sehr glücklich.“

Der Aufwand ist groß, denn ohne die vielen helfenden Hände wäre der Betrieb nur schwerlich aufrecht zu erhalten. „Wir stecken pro Woche schon ungefähr 20 bis 25 Arbeitsstunden rein“, so Brunner zur BVZ und sagt weiter: „Wir wollen einfach optimale Bedingungen bieten.“ Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf Hochtouren und in Mischendorf freut man sich schon auf die neue Saison. Gerne würde man um den Wiederaufstieg in die Bundesliga mitspielen, auch wenn die Konkurrenz stark ist. Die Anforderungen für die höchste Frauenfußball-Spielklasse des Landes erfüllt die Mischendorfer Anlage klar. Auch ein Verdienst von Brunner und seinem Team. Ohne die ginge eben nur sehr wenig.