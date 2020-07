Neue Wege geht im Herbst wohl der SV Mühlgraben. Während anderorts die Reservespiele vor der Ersten gespielt werden, will der Sportliche Leiter Roland Friedl ein anderes Konzept erproben. „Wir werden versuchen, die Reserve erst im Anschluss spielen zu lassen. Die Begegnungen habe ich bereits umgetragen. Ich möchte damit noch mehr Qualität in unsere Zweite bringen“, erklärte Friedl.

Ein weiterer Vorteil sei, dass die Wiese für die Kampfmannschaft in idealem Zustand bleibe. „Der Platz ist dann super und außerdem können alle Wechselspieler auch zum Einsatz kommen. Die Jungen wollen ja alle spielen“, führte Friedl weiter aus. Auch finanziell könnte sich das Unterfangen für den SVM rentieren, wenn die Zuschauer nach dem eigentlichen „Hauptmatch“ noch auf das ein oder andere Getränk am Sportplatz bleiben. Die Elf von Laszlo Heiter startet dabei mit der vorgezogenen 15. Runde am 15. August mit einem Heimspiel gegen Edelserpentin in die Saison 2020/21 hinein. Mit Goalie Tahir Bilalic und Nico Gimpl (beide Jennersdorf), Elias Niederl (Gnas) und Moritz Kobald (Rückkehr) verpflichtete der Verein vier Zugänge, die die ohnehin schon hohe Qualität noch weiter anheben sollen.