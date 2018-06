Was die BVZ schon in ihrer letzten Ausgabe berichtete, ist seit vergangenem Wochenende endgültig fix: Christoph Herics, der mit dem ASK Kohfidisch im Vorjahr aus der

2. Liga aufstieg und den Traditionsverein daraufhin auch in der BVZ Burgenlandliga hielt, wird neuer Cheftrainer beim SV Neuberg.

Der neue „Chef“ hinterließ dabei bei den Verantwortlichen rund um Obmann Martin Konrad einen bleibenden Eindruck, wie das SVN-Oberhaupt der BVZ bestätigte: „Sein Auftreten war sehr, sehr gut und was Christoph uns erzählte, was er mit dem Verein vorhabe, war ebenfalls sehr gut. Ich gehe davon aus, dass das eine gute Zusammenarbeit wird“, erklärte Konrad am Montagvormittag.

Nach dem alljährlichen Zeltfest, welches ebenfalls am letzten Wochenende über die Bühne ging, geht es nun an den letzten Feinschliff der Kaderplanung. So sind die Zugänge von Tomi Liber (Eltendorf) und Zoran Lukavecki (Oberwart) schon länger klar, während auch Ex-Güttenbach-Akteur Fabian Radakovits zum SVN wechseln wird. Gehen wird indes nun auch Klaus-Peter Puhr, der sich sehr wahrscheinlich dem ASV Draßburg anschließen wird. Komfortabel bleibt die Situation im Tor, denn sowohl Bernhard Haspl, der zuletzt an einem Kreuzbandriss laborierte, als auch der Einser-Goalie der Rückrunde, Safet Jahic, werden dem Verein wohl erhalten bleiben. Interesse bestand Gerüchten zufolge an Rudersdorfs Sascha Klucsarits.