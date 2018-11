Wirklich überraschend kommt es nicht, aber Enes Ejubovic, der im Sommer zum Oberwarter Traditionsverein stieß und die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte, verlässt die Elf von Cheftrainer Jürgen Halper nach einem halben Jahr wieder. Offen blieb derzeit noch das Ziel des jungen Innenverteidigers, wobei es wohl Richtung Wien gehen wird.

Innenverteidiger oder doch ins Zentrum? Franz Faszl hat quasi die Qual der Wahl | BVZ

Spannender ist dann schon die Nachfolgefrage, denn das Innenverteidiger-Gespann Franz Faszl und Kilian Koch kickte zuletzt mehr als nur solide und passt auch von ihrer Struktur gut zusammen. Klar ist aber auch, dass Faszl gerne als Sechser agiert, wobei sich die Gemengelage durchaus verschoben haben könnte, wie der sportliche Leiter Michael Benedek erklärt: „Franz spielt sehr gerne neben Kilian.“

Das und auch, was der „Markt“ hergebe, werde in der Entscheidung, ob ein Innenverteidiger oder Sechser geholt werde, laut Benedek eine Rolle spielen. Wirklich drängt die Zeit dabei aber nicht, denn die tabellarische Ausgangssituation ist mehr als nur komfortabel. Das merkt auch Benedek an: „Wir haben da keinen wirklichen Stress.“