Was lange währt, wird endlich gut: Florian Hotwagner wurde am Dienstag als neuer Trainer des SV Oberwart bestätigt! Ein Engagement mit langem Vorlauf – aber der Reihe nach: Vor genau einer Woche trennte sich der SVO von seinem knapp elf Monate tätigen Coach Christian Zach.

Abschied. Der Güssinger Christian Zach werkte knapp elf Monate beim Traditionsverein. BVZ

Dieser übernahm zur Winter-Vorbereitung und hatte dann mit vielen Problemfeldern zu kämpfen. Nicht zwingend sportlich, denn allzu viel gekickt wurde aufgrund von Corona im Frühjahr dann nicht mehr. Im Sommer krempelte man seinen Kader um, fand auch passabel in die Saison, ehe nach und nach die defensive Achse wegbrach und man so dieser Tage „nur“ auf Rang neun steht.

Schneller Einstieg ins Trainer-Dasein

Zu wenig für die Ansprüche, zu wenig für den finanziellen Aufwand des Vorstandes rund um Obmann Gerhard Horn, wobei Verständnis bezüglich der Ausfälle im Zentrum regierte. „Fachlich und menschlich top“, so Sportkoordinator Peter Lehner in einer ersten Stellungnahme in der Vorwoche. Und dennoch kam es zu diesem Schritt, der „einvernehmlich“ erfolgte.

Zurück zur Gegenwart. Die nun Florian Hotwagner heißt. Dieser kickte selbst mit dem SVO in der Burgenlandliga, ehe ihn schwere Verletzungen stoppten und seine Karriere beendeten. Schnell konzentrierte er sich aufs Trainerwesen, stieg in Oberwart im Nachwuchs ein, wurde dort schnell zum „Chef“ auserkoren, ehe er erst die damalige Oberwarter 1b und dann den SK Unterschützen (1. Klasse Süd) trainierte. Vor allem beim SKU stellte er eine sehr gute Truppe zusammen, die im BFV-Cup für Überraschungen sorgte.

Unterklassig gelernt, höherklassig bewiesen

Folgerichtig kam sein Wechsel nach Pinkafeld, wo er sich erste Meriten in der Burgenlandliga verdiente. Bis zur Corona-Pause im Frühjahr lief auch alles nach Plan, ehe es Probleme mit einem näheren SCP-Vorstandsmitglied gab, „Hoti“ sich zurückzog und im Sommer in Schlaining anheuerte. Immer gleich mit der Warnung vorweg, dass sein Stammverein rufen könnte und er dann zusagen müsse. Das passierte, neun Spiele und Platz eins in der 2. Liga später. Jetzt gilt das Motto: Endlich zuhause. „Es war keine Entscheidung gegen Schlaining, sondern für Oberwart. Für keinen anderen Verein hätte ich den ASK verlassen“, so Hotwagner, der ergänzte: „In Schlaining passte wirklich alles, aber diese Chance musste ich wahrnehmen. Der SVO bleibt der SVO.“

Wunschkandidat sagte zu. Der Oberwarter Sportkoordinator Peter Lehner (2.v.r.) konnte nach der Trennung von Christian Zach schnell einen Nachfolger bestimmen. BVZ

Auch die Vereinsführung war voller Freude ob der Verkündung der langersehnten Verpflichtung. Der Sportkoordinator Peter Lehner dazu: „Was für ihn sprach? Alles! Es dauerte in der Vorwoche 20 Sekunden, ehe sich alle Verantwortlichen auf einen Namen einigten und das war seiner. Er hat bei all seinen Stationen sehr gut gearbeitet, hat menschlich und im Umgang mit Spielern unglaubliche Qualitäten und verpasste seinen Teams auch taktisch immer eine erkennbare Handschrift.“

Das Trainerteam mit Thomas Simon und Jürgen Kirnbauer bleibt wie schon in Pinkafeld gleich, die Spieler bekommen demnächst einen Heimtrainings-Plan. „Das Team rundherum war natürlich auch ausschlaggebend für mich. Wir wollen das Frühjahr nun nutzen, um uns bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten, auch wenn wir natürlich aufpassen müssen und es nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, so der neue SVO-Trainer.