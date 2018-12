Die Mannschaft nimmt für das Frühjahr endlich Formen an. Nach Heimkehrer Stefan Wessely sollen noch ein Stürmer und ein Innenverteidiger nach Oberwart gelotst werden. Für Trainer Jürgen Halper kommt dabei vorrangig eine österreichische Lösung in Frage: „Das wäre mir viel lieber. Auch wenn ich weiß, dass sie nicht billig ist.“

Nachwuchs wird in der Halle beobachtet

Der Coach macht sich jetzt aber nicht so einen Druck, nachdem sein Wunschspieler „Wesko“ Wessely bereits in Oberwart gelandet ist. Nun beobachtet er die Jungen in der Halle, um zu sehen, ob sie im Frühjahr auf dem Rasen ihre Qualität in der Burgenlandliga zeigen könnten. Vor allem auf dem Parkett sieht der Coach, welcher Spieler sich auch für das Frühjahr anbieten würde.

Um den Nachwuchs aber noch mehr zu fördern, schlägt er nun in eine andere Kerbe: „Es gibt neben Pinkafeld noch uns, die den Jungen eine gute Basis bieten. Wir haben aber noch keine Schulkooperation.“ Halper spricht dabei eine mögliche Zusammenarbeit mit der Neuen Mittelschule in Oberwart an. „Es gibt hier genügend Talente, man muss diese in den Verein bringen und entwickeln.“

Dazu gebe es bereits ein Konzept. „Dieses ist auf drei bis vier Jahre aufgebaut. Alles, was früher passiert, nehme ich trotzdem an. Entscheidend ist, dass in Oberwart die Chemie passt. Wir müssen dem Nachwuchs eine große Plattform bieten.“

Wenn zwei Schritte weitergedacht wird

Der Visionär denkt dabei zwei Schritte weiter: Einerseits muss das Ziel dann der Wiederaufstieg in die Regionalliga Ost sein, andererseits möchte er eine Damenmannschaft installieren. „Naheliegend wäre eine Zusammenarbeit mit dem FC Südburgenland. Das wäre die beste Lösung. Wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen.“