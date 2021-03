Der erstmalige Abschied 2014 fiel ihm schwer. Der SV Oberwart war gerade aus der Regionalliga abgestiegen und es nagte in Bernd Kager. Sollte er es höherklassig versuchen oder seiner großen fußballerischen Liebe treu bleiben? Diese Abwägung galt es zu treffen und der sympathische, gebürtig aus Hochneukirchen stammende Mittelfeldmann, entschied sich für Ersteres. Peter Svetits, damals in der Sportlichen Leitung der Kärntner tätig, wollte Kager unbedingt. Er sollte ihn kriegen und es nicht bereuen, denn schon im ersten Regionalliga Mitte-Jahr stieg man nach knappem Relegationssieg gegen den SC/ESV Parndorf in die zweithöchste Liga des Landes auf. Ein Meilenstein für den heute 34-Jährigen, der als Bindeglied im Mittelfeld zum Stamm zählte.

Sechs Jahre später fand er im letzten Sommer den Weg zurück ins Informstadion. Als gestandener 2.-Liga-Kicker, der sich in Klagenfurt, aber später auch in Lafnitz große Meriten ob seiner Kampfkraft verdiente. „Es war für mich klar, dass ich vor meinem Karriereende noch einmal für den SVO spielen möchte“, sagt er, der beim aktuellen Neunten der Burgenlandliga eine tragende Rolle einnehmen sollte – wie zuvor auch in Lafnitz. „Den Job als Fußballer und den als Lehrer miteinander zu verbinden, war aufgrund des hohen Zeitaufwandes nicht mehr möglich und da der SVO in den nächsten Jahren große Ziele hat, war die Zeit reif, zurückzukehren.“ Einiges hatte sich verändert, vieles blieb gleich. Mitspieler wie Thomas Herrklotz oder Stefan Wessely etwa, die blutjung 2012 Burgenlandliga-Meister wurden und die damals wie heute auf Kager hören. Sein Wort hat Gewicht. „Es sind noch sehr viele Spieler hier, die ich zu meinem engsten Freundeskreis zählen darf. Zudem hat man sich wirtschaftlich konsolidiert und sportlich professionalisiert. Es sind gute Voraussetzungen für den nächsten Schritt in den kommenden Jahren. Das sollte sein, um sich als Regionalligist zu etablieren.“

Riesige Vorfreude auf die Arbeit mit „Hoti“

Höhere Ziele, die sich mit denen des Vereins verbinden lassen. Deshalb wurde Kager auch geholt. Um Stabilität und das Sieger-Gen reinzubekommen, was aus diversen Gründen in der bisherigen Hinrunde noch nicht möglich war. Erst fiel die gesamte Innenverteidigung (Christian Deutschmann und Daniel Seper) aus, dann Kager selbst. So steht man auf Rang neun und muss eigentlich mehr nach hinten, denn nach vorne blicken. „Wir wollen die schlechten Ergebnisse nach Corona vergessen machen, denn sportlich war das nicht zufriedenstellend“, traf der BSSM-Lehrer den Nagel auf den Kopf. Er selbst fiel im Oktober mit schwerer Armverletzung aus und wäre aktuell noch nicht einsatzbereit.

So heißt es weiter warten. Warten auf die erste Einheit mit Neo-Cheftrainer Florian Hotwagner, der noch mit Kager zusammen kickte und den er in den höchsten Tönen lobte. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Der Erfolg bei seinen letzten Stationen und die Art und Weise, wie er Fußball spielen ließ, spricht Bände. Ich glaube auch, dass er als Oberwarter, der sehr erfolgreich im Nachwuchs arbeitete und den Verein mit all seinen Besonderheiten kennt, die absolute Identifikation mitbringen wird. Das wird sich auf alle übertragen.“

Die Erfolgs-Sehnsucht rund ums Informstadion ist groß. Gerne würde man zumindest im kleinen das sein, was die steirischen Nachbarn aus Hartberg oder Lafnitz vormachen. Auf dem Reißbrett ist das schwer zu planen, aber alleine die Verpflichtung Kagers zeigt, dass es dem Traditionsverein durchaus ernst ist. Und wenn es einer weiß, wie es geht, dann er, der weder sich, noch Gegner schont. „Wehmut ist keine dabei“, erklärt er, angesprochen auf den Lafnitzer Erfolgslauf in Liga zwei: „Es wäre sich zeitlich nicht mehr ausgegangen. Der Verein wollte ja mit mir verlängern.“ Kager aber unbedingt zurück zum SV Oberwart. Und so schließt sich der Kreis auch.