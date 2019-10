Es war ein Nachmittag zum Vergessen: Der SV Oberwart zog in Horitschon beim 1:5 den Kürzeren und eigentlich war schon nach zehn Minuten und beim Stand von 0:0 klar, dass man, egal wie es enden würde, sowieso verliert. Bei der Eingabe des BFV-Online-Spielberichtes unterlief dem Sportlichen Leiter Michi Benedek nämlich ein Fehler, der nach und nach durchsickerte und dann zur bitteren Gewissheit wurde: Nicht Daniel Seper schien auf dem „Bogen“ auf, sondern der noch in der Vorwoche aktive Franz Faszl. Dieser war aber gar nicht mit dabei und so war die Pleite jäh besiegelt.

Noch einen Tag später war Benedek schwer getroffen vom Geschehenen: „Das ist ein peinlicher und indiskutabler Fehler, der mir da passierte. Ich nehme das auf meine Kappe. Kurzfristig musste ich noch etwas ändern und scheinbar sprang das System dann zurück. Leider wurde es dann auch nicht mehr gegen-kontrolliert“, so Benedek, der nicht nur als Sportlicher Leiter sondern auch als Tormanntrainer fungiert und bei den Spielen immer mit auf der Betreuerbank sitzt. Im Mittelburgenland nur für wenige Minuten: „Ich bin dann weg vom Sportplatz und durch Horitschon gegangen.“

Oft spielen bei solchen Dingen aber auch Zufälle mit. Normalerweise kontrolliert nämlich Coach Jürgen Halper immer noch einmal nach – am Samstag nicht. „Ob ich es dann bemerkt hätte, ist sowieso fraglich. Solche Fehler passieren eben und sind auch schon hauptberuflichen Funktionären passiert. Da gibt es überhaupt keine Schuldzuweisung an irgendjemanden“, so Halper zur BVZ.

Die Spieler bekamen es dann letztendlich beim Gang zum Pausentee mit. Dort stand es schon 0:2 aus SVO-Sicht, wobei dann in Halbzeit zwei galt, Verletzungen zu vermeiden. Das passierte und so kann man bis auf Daniel Seper und wohl auch Erman Bevab gegen Deutschkreutz in Bestbesetzung antreten. Etwas Positives nach einem verkorksten Horitschon-Trip.