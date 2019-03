Am Freitagabend war es endlich so weit: Franz Wohlfahrt, der vor etwas weniger als zehn Tagen als neuer Sportdirektor beim SV Oberwart präsentiert wurde, gab sein „Debüt“ im Oberwarter Informstadion. Ein erstes Kennenlernen mit seinem neuen Verein. Der ehemalige Profi gab sich nahbar, sprach mit vielen Menschen und gratulierte der Elf auch höchstpersönlich nach Schlusspfiff in der Kabine zum 5:1 über Kohfidisch.

Daumen hoch. Leo Karp (l.) ließ es sich nicht nehmen, ein Erinnerungsfoto machen zu lassen. | BVZ

Sportlich blieb es schwer zu werten, aber was der ehemalige Teamkeeper sah, gefiel ihm. Angeführt von einem starken Thomas Herrklotz durfte er sich auch über den ersten Derbysieg seiner Ägide freuen. Sein Appell an die kickende Zunft: Keiner brauche sich irgendwelche Sorgen zu machen, es soll sportlich zwar bergauf gehen, aber Schritt für Schritt und ohne irgendwelche radikalen Transferbemühungen im Sommer.

Das war auch das Credo der für Montag einberufenen Pressekonferenz in der „Gotthardt‘s Bank“. Erst stellte Pressesprecher Gerald Schmalzer die Personen vor, ehe Präsident Gerhard Horn das Wort ergriff. Seine wichtigsten Aussagen? „Wir wollen im Südburgenland die Nummer eins sein, dabei keine Schuldenpolitik betreiben, das Informstadion an die Zeit anpassen und uns jung, dynamisch und burgenländisch präsentieren. Das soll bei der Jugend beginnen und bis zur Ersten hochgehen. Wir müssen uns als Team darstellen, das einheitlich auftritt. Der SVO soll wieder das Aushängeschild im Süden werden.“

Das ist und bleibt der ganz große Wunsch des Geschäftsführers von Klöcher Bau. Dafür engagierte man mit Wohlfahrt auch einen „großen“ Namen, der schon in einer ähnlichen Funktion bei Austria Wien arbeitete und jetzt den Schritt zurück in die Burgenlandliga machte. „Eine der schönsten Sachen im Leben ist es, mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen. Ich will meine Erfahrungen weitergeben“, so der Deutsche Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart von 1997, der anfügte: „Es ist eine gute Basis, mit sehr gutem Niveau da. Jeder bekommt seine Chance, sich zu zeigen.“

Gesprochen wurde auch über die Kaderplanung, die quasi schon vor einer Woche begann und die Wohlfahrt am heutigen Mittwoch schon Richtung Serbien führt, wo man einem Talent auf die Beine sehen wird. Wichtig sei aber auch eine Achse aus Führungsspielern, die den Weg auf der Wiese vorgeben. Damit man irgendwann auch Richtung oben schielt. Zeitfenster gibt es dabei keines, wie Präsident Horn bestätigte: „Das wäre nicht der richtige Weg.“

Die Zukunft beim Traditionsklub beginnt jetzt! Mit Wohlfahrt an der Spitze. Etwas, dass auch dem Sportlichen Leiter Michi Benedek auf Nachfrage gefällt: „Ein bodenständiger, feiner Mensch, der gleich mal erklärte, dass sich keiner zu fürchten brauche. Mit ihm ergeben sich für uns einfach ganz andere Chancen, wobei wir unseren Weg weitergehen. Das ist klar.“