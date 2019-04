Die Rückrundentabelle liest sich aus Sicht des SV Oberwart richtig gut: Drei Punkte fehlen auf den designierten Meister aus Draßburg, ein Zähler auf die Zweitauswahl vom SC/ESV Parndorf. Die Elf von Jürgen Halper mischt weiter die Liga auf, was das 2:0 in Siegendorf eindrucksvoll bestätigte. „Eine geschlossen starke Leistung“, sieht der sportliche Leiter Michael Bendek, während der Coach ergänzt: „Taktisch sind wir mittlerweile sehr weit.“

Dabei half vor allem das Trainingslager in der Türkei, wo man erstmals mit Video-Analysen arbeitete und auch verschiedene Systeme einstudierte. „Wir können in mehreren Varianten agieren, auch, weil alle wissen, was dann zu tun ist. Da war das Trainingslager sicher entscheidend.“ Auch Benedek ist dieser Ansicht: „Diese Türkei-Woche tat uns sehr gut. Wir können die taktischen Vorgaben immer besser umsetzen.“

Die nächste Bewährungsprobe steht nun beim Auswärtsspiel in Wimpassing auf dem Programm. Der Tabellenletzte kam zuletzt in Pinkafeld mit 1:8 unter die Räder, aber dennoch warnen die SVO-Verantwortlichen vor dem kommenden Gegner. „Überheblichkeit steht uns nicht gut zu Gesicht. Die können auch etwas und im Vorbeigehen und in Badeschlapfen werden wir dort nicht gewinnen“, so Halper, während der sportliche Leiter ergänzt: „Wir brauchen auch dort wieder 110 Prozent. Wir dürfen nicht glauben, dass es von alleine gehen wird.“

Personell werden Thomas Herrklotz und Dominik Farkas wohl wieder zum Thema, wobei vielleicht einige junge Kräfte eine Chance erhalten werden.