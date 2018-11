Was sich zuletzt ankündigte, ist mittlerweile fix: „Ich ziehe mich als Obmann des SV Oberwart zurück“, erklärte Roland Horvath nach eineinhalbjähriger Amtszeit. Wobei das nicht wegen angeblicher Differenzen mit Präsident Gerhard Horn – die BVZ erreichte ein anonymer Brief, wo den beiden genau das vorgeworfen wurde – passiert.

Horvath wünscht sich geregelte Übergabe

Horvath gab zwar zu, dass es bei der letzten Inform Probleme gab, „doch das ist sicher nicht der Grund, warum ich im Jänner gehe.“ Dort solle es im August Unklarheiten bezüglich der Organisation des Vereines bei der „Alten Polsterhütte“ im Vergnügungspark gegeben haben. Nur ein kleiner Makel hinter einer insgesamt sehr positiven Zeit beim Traditionsklub: „In den letzten zwei Jahren wurde gute Arbeit geleistet“, so der bald scheidende Obmann. Auch seine Funktionäre nahm er lobend mit ins Boot und auch der Umstand, dass mit den „benachbarten“ Vereinen wie dem Union Tennis, dem Eisstocksportverein oder der Feuerwehr Oberwart eine gute Basis gelegt wurde, die gemeinsame Veranstaltungen beinhaltet, strich er positiv hervor.

Zuletzt wuchs sein Taxiunternehmen aber und so müsse er aus Zeitgründen kürzertreten. Einst startete er als Ordnerobmann beim SVO, ehe er im Jänner nun als Obmann aus dem Amt scheidet. Nur, wer folgt ihm nach? Einer der Kandidaten ist dabei Stellvertreter Thomas Guger, der sich dazu aber noch nicht äußern wollte.

Etwas anders sieht die Sachlage Präsident Gerhard Horn, der nicht ganz konform mit den Aussagen von Roland Horvath ging. So erklärte Horn der BVZ: „Es gab schon Unstimmigkeiten zwischen mir und dem Vorstand. Es wird Veränderungen bei einigen Positionen geben, sonst stehe ich in Zukunft als Hauptsponsor nicht mehr zur Verfügung.“

Der Präsident und Sponsor des SV Oberwart (Klöcher-Bau) hat Großes vor und möchte zurück in die Regionalliga Ost. Nicht unbedingt auf Teufel komm raus, aber zumindest in naher Zukunft. „Aktuell befindet sich kein Verein aus dem Süden in der Ostliga. Daher peilen wir – allerdings nicht gleich in dieser Saison – den Wiederaufstieg an.“ Finanzielle Sorgen macht sich der in Buchschachen ansässige Geschäftsmann nicht. „Wir sind als SV Oberwart sowohl sportlich als auch finanziell gut aufgestellt.“

Horn plant Installierung eines zweiten Teams

Auch der starken Jugend will man in Oberwart eine gute Plattform bieten. So macht man sich derzeit Gedanken, wieder eine 1b-Mannschaft zu installieren. „Aktuell wandern zu viele Spieler, die aus dem Nachwuchs herauswachsen, zu anderen Vereinen in der Umgebung ab. Dem müssen wir vorbeugen“, erklärte Horn. Diese mögliche 1b könnte dann, wie schon der SVO-Nachwuchs, in Unterwart seine Spiele austragen. Zukunftsmusik, denn vorrangig drängt bis Jänner nun erst einmal die Obmann-Frage.