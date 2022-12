Peter Lehner über Christoph Herics: „Das ist für uns ein echter Coup“

Werbung

Beim Burgenlandliga-Tabellenzweiten vom SV Oberwart kann man die bisherige Transferzeit als sehr ruhig einordnen. Schnell nach Hinrundenende verließ Linksfuß Daniel Haring den Verein in Richtung SV Schattendorf. Sonstige personelle Wechsel blieben bis dato aus.

Gut möglich, dass das auch bis zum Ende der Übertrittszeit so bleibt. „Natürlich könnte es sein, dass wir die durch den Haring-Abgang vakante Stelle nachbesetzen“, so Sportkoordinator Peter Lehner, der anfügte: „Da müssen wir erst sehen, ob sich etwas ergibt und ob wir das dann bewerkstelligen können.“

Einen neuen Mann konnte man über das vergangene Wochenende dennoch im Informstadion begrüßen. Und dieser hat im Südburgenland auch einen richtig guten Namen: Christoph Herics. Der langjährige Regionalliga-Verteidiger, der dann als Chefcoach mit Kohfidisch in die Burgenlandliga aufstieg und in weiterer Folge auch für Neuberg und zuletzt in Güssing arbeitete, übernimmt zum Vorbereitungsstart 2023 die Oberwarter U16 und U23. Sehr zur Freude von Peter Lehner: „Das ist für uns ein echter Coup. Bessere Möglichkeiten hätte es gar nicht gegeben.“ Der SVO-Verantwortliche wusste auch aus der Vergangenheit heraus, wie schwer es ist, diesen Posten adäquat zu besetzen.

„Vor Patrick Tölly suchten wir ein knappes Jahr“, so Lehner über den Weg des zuletzt zum Cheftrainer aufgestiegenen Mannes, der eng mit Herics zusammenarbeiten soll. „Es freut uns, diese wichtige Position in solcher Form besetzen zu können.“