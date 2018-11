Viel hatte man sich vorgenommen, wenig davon konnte man umsetzen: Der SV Stegersbach zog im Südschlager gegen Eltendorf beim 0:3 abermals den Kürzeren und hatte eigentlich Glück, nicht in eine deftigere Niederlage zu laufen. Bis auf Tormann Gergely Levay erreichten nämlich nur wenige Normalform und so war es der Schlussmann, der einige brenzlige Situationen zugunsten des SVS rettete. „Ein Derby kann man mit so einer Mentalität nicht spielen. Die Eltendorfer machten es uns vor, wie man so ein Spiel zu bestreiten hat“, sagte Interimstrainer Hannes Thier, der anfügte: „Wir können gegen in der Tabelle vor uns liegende Mannschaften einfach nicht gewinnen. Das ist dann auch Einstellungssache.“

Zum Abschluss einer sehr schlechten Hinrunde geht es nun nach Bad Sauerbrunn. Diese verloren zuletzt beim Schlusslicht aus Wimpassing mit 0:3. Eine Chance für den SVS? Thier dazu: „Es kann sein, dass wir dem ein oder anderen jungen Spieler die Chance geben. Es wird ein schwieriges Spiel. Wir können nur überraschen.“

An die prinzipielle Qualität dieser Elf glaubte der Sektionsleiter indes weiterhin: „Daran scheitert es nicht. Klar ist aber, dass es Konsequenzen geben wird.“ Auch am Spielersektor soll schon eifrig gewerkt werden: „Es ist noch nichts spruchreif, aber es wird Veränderungen geben. Die sind dann aber mit dem neuen Trainer abgestimmt.“