Trotz der prinzipiellen Überlegenheit konnte der Tross des SV Stegersbach mit dem 1:1-Remis in Wimpassing gut leben. Natürlich hätte man gerne gewonnen, aber die ganz große Leichtigkeit fehlt eben und zudem geht es auch nicht mehr um allzu viel.

Thier peilt 2018/19 gar „Platz fünf“ an

„Die Temperaturen waren sehr heiß und in Wimpassing herrschte der schönste Tag, damit war´s ein Sommerkick“, schmunzelte Sportdirektor Hannes Thier, dessen Handy in diesen Tagen nicht nur berufsbedingt kaum mehr still steht. Die Kaderplanung ist nämlich in vollem Gange und konnte der SVS in den letzten Jahren immer punktuelle Verstärkungen ins Auge fassen, läuft es nun anders. Ein Komplettumbruch steht an, der viele Abgänge, im Gegenzug aber auch einige neue Gesichter bringen wird.

| BVZ

„Man hört überall, dass wir uns auflösen und uns alle Spieler weglaufen und was weiß ich noch alles. Das ist alles Blödsinn“, sagte Thier zur BVZ und schoss nach: „Es ist eben so, dass sich bei uns drei, vier Kicker so weiterentwickelten, dass sie sich nun in der Regionalliga oder noch höher beweisen können. Dazu kommen bei einigen auch private Gründe hinzu und ein junger Kicker entschied sich für eine Aufgabe in der 2. Liga. Klar ist, dass wir einen großen Umbruch haben werden, aber diesen Aderlass gibt es öfter.“ Dabei ging der Verantwortliche gar noch weiter: „Wir stehen auf gesunden Füßen und ich kann alle beruhigen. Wir werden auch im kommenden Jahr eine Mannschaft auf die Wiese stellen, die um die ersten fünf Plätze mitspielen wird.“

Ein Steirer verstärkt die Poglitsch-Mannen

Sicher gehen werden David Kraft, Andre Tatzer, Daniel Haring (alle offen), Michi Thek (Eberau), Thorsten Schriebl (Lafnitz), Mario Pürrer (Eisenstadt), Nico Benkö (Stuben) und wohl auch Oli Poandl. Unsicher blieb die Zukunft von Jan Röhrling und Daniel Siegl, während Dominik Farkas, Manuel Fritz und Dzenan Serifi sicher beim SVS weiterkicken werden. Auch den ersten Zugang vermeldete der Traditionsverein: Aus Pischelsdorf holte man den Außenbahnspieler Rainer Doppelhofer. Thier: „Er machte einen super Eindruck. Der ist im Burgenland noch unbekannt, wobei das nicht lange so bleiben wird.“