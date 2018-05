Die Zeiten, in denen der SV Stegersbach wie ein Expresszug durch die Liga fegte, sind vorbei. Zuletzt setzte es einige schmerzhafte Niederlagen, die viele Sorgenfalten aufwarfen. So zeigte man sich nach dem 2:2-Remis gegen Nachzügler Klingenbach durchaus zufrieden, auch wenn der späte Gegentreffer dann sehr unglücklich fiel. „Man sah nach Schlusspfiff, dass die Spieler die Köpfe hängenließen, obwohl es ein ganz guter Auftritt war“, sagte Sportdirektor Hannes Thier, der vor allem die jungen Kicker Manuel Fritz und Dzenan Serifi, die derzeit ihre ersten Spuren in der Kampfmannschaft ziehen, lobte: „Manuel macht das hervorragend und auch Dzenan ist auf sehr gutem Weg.“

Die ersten Abgänge sind endgültig fixiert

Ihnen gehört beim SV Stegersbach auch die Zukunft, denn viele werden sich nach der Saison verändern oder sich neuen Aufgaben zuwenden. So bestätigte Thier den Wechsel von Thorsten Schriebl Richtung Lafnitz, der neben Mario Pürrer (Trainer beim SC Eisenstadt) gehen wird. Auch bei Andre Tatzer stehen die Zeichen auf Abschied, wobei der Außenbahnspieler einige Optionen habe und noch keine endgültige Entscheidung seine Zukunft betreffend traf. Beim Rest ist derzeit noch warten angesagt, wobei es doch nach sehr großem Umbruch riecht, der von Neo-Trainer Lukas Poglitsch angeführt werden soll.

Sportlich geht es in den letzten beiden Runden noch nach Wimpassing, ehe dann das Derby gegen Kohfidisch wartet. „Wir werden dem ein oder anderen jungen Spieler noch die Möglichkeit bieten, sich zu beweisen“, so Thier, der zuletzt mit Stefan Wessely ein neues Gesicht auf der Trainerbank begrüßte, denn der Kicker, der sich beim Masters schwer verletzte, wird die letzten drei Spiele betreuen. Seine erste Woche in handelnder Verantwortung sah „Wesko“ indes so: „Wir beschäftigten uns die ganze Woche mit unserem kommenden Gegner und arbeiteten einen Matchplan aus, den die Burschen sehr gut umsetzten. Wir wollten, dass jeder für jeden läuft und das gelang uns doch ganz gut.“

„Es ist ein sehr intensiver Job“

Der gebürtige Willersdorfer hatte dann aber doch Respekt vor der Aufgabe, wie er der BVZ bestätigte: „Ich war sicher nervöser, als wenn ich selber gespielt hätte. Es war eine sehr interessante Erfahrung, aber auch ein sehr intensiver Job, wobei ich so etwas nach der aktiven Karriere doch anstrebe und auch machen will.“

Zukunftsmusik, denn erst will er die letzten beiden Saisonspiele gut zu Ende bringen und wenn möglich auch noch einen Sieg feiern. Persönlich will er ab Oktober oder November seine weitere Zukunft entscheiden. „Da fällt dann auch die Entscheidung, wo ich weiter kicken werde.“