Am Freitagabend wurde im Kastell in Stegersbach die „After-Work-Party“ mit Harry Gamauf abgehalten, wobei es sportlich beim Traditionsverein eher weniger zu feiern gab, denn die Hinrunde verlief sportlich einfach komplett gegen die eigentlichen Erwartungen.

Interesse II. Dominik Schlener ist auch Thema in Stegersbach. | NOEN

Und dennoch gibt es so etwas wie Aufbruchsstimmung, denn neben Sandor Homonnai als Cheftrainer, der vor etwas mehr als zwei Wochen fixiert wurde, kommt nun auch Lukas Haas aus Kukmirn wieder zurück. „Wir wollen in erster Linie nun den Stegersbacher Weg forcieren und Kicker, die zuletzt woanders spielten, aber in Stegersbach gelernt haben oder eine sonstige Verbindung aufweisen, zurückholen. Das sollten in den nächsten Wochen immer mehr werden“, so Sektionsleiter Hannes Thier, der anfügt: „Natürlich wird es für Lukas in der Burgenlandliga schwer, aber er kickte auch schon in der Regionalliga und hat das Potenzial.“

Erster Zugang. Lukas Haas kehrt vom SV Kukmirn zurück. | BVZ

Interesse besteht zudem an Kevin Baumgartner vom SC Gerersdorf und Dominik Schlener vom SV Heiligenkreuz, wobei sich diese Transfers erst in den kommenden Tagen entscheiden werden.