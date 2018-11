Es war die Meldung der vergangenen Woche: Sandor Homonnai wird neuer Cheftrainer beim SV Stegersbach. Das bestätigte die Vereinsführung letzten Dienstag (www.bvz.at berichtete) und gab so die Weichenstellung fürs Frühjahr vor. Dabei sei es nicht unbedingt an den Klassenerhalt, der sehr schwer wird, gekoppelt, sondern soll ein Engagement auf längere Zeit sein.

„Es ging dann relativ schnell“, meinte Neo-Coach Homonnai, der bis knapp vor Ende der Hinrunde noch in Allhau arbeitete und dann von sich aus zurücktrat: „Es ist einfach eine interessante und große Herausforderung.“ Und es ist auch eine Art Heimkehr, denn auch wenn er seine fußballerische Karriere in Olbendorf startete, war der SVS dann gleich sein zweiter Klub in Österreich. „Ich habe dort vor 28 Jahren mein Leben begonnen und die menschliche Komponente ist mir immer wichtig. Den Abstieg zu verhindern wird eine riesengroße Aufgabe, aber es sind noch viele Punkte zu vergeben und eigentlich ist es auch ein längerfristiges Projekt“, so Homonnai abschließend.