Das 1:6 in Bad Sauerbrunn spiegelte die Hinrunde des SV Stegersbach eigentlich optimal wider. Teilweise gute Ansätze, trübten katastrophale defensive Fehler, die in dieser Liga so einfach nicht wettzumachen sind. „Wir spielten sie phasenweise an die Wand“, resümierte auch Interimstrainer Hannes Thier und schoss nach: „Zudem hatten wir Chancen en masse. Nach dem 1:4 war es aber vorbei und es hätte auch höher ausgehen können.“

So beendet man den Herbst mit sieben Punkten auf dem vorletzten oder gar letzten Platz, sofern Wimpassing beim Nachtrag gegen Parndorf punkten sollte. In dieser Woche folgt nun noch ein abschließendes Abendessen, wo auch die Kaderplanung fürs Frühjahr besprochen werden wird. „Wir wollen so schnell wie möglich einen Trainer holen“, so Thier weiter, der anfügte: „Es kann gut sein, dass es schon in dieser Woche spruchreif wird.“

Konkret ist der Abgang von Angreifer Dominik Nöst, der acht von insgesamt elf Treffern erzielte. Ihn zieht es zurück in den Grazer Raum, wobei der Stürmer auch Angebote aus der Burgenlandliga haben soll. Ein „Wackelkandidat“ bleibt der offensive Mittelfeldspieler Christoph Zotter, während sich Außenbahnakteur Rainer Doppelhofer aufgrund weniger Einsätze verändern wird. Bleiben werden derweil wohl Sebastian Zier, Christopher Wittmann und Michael Rodler. „Wir brauchen drei Top-Leute und selbst dann wird es mit dem Klassenerhalt sehr schwer“, meinte Thier abschließend, wobei die vorerst dringendste Personalie der Trainer bleibt.