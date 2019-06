In der Vorwoche wurde beim SV Stegersbach erneut getagt: Zum einen nahm man die Kaderplanung, die für einen Absteiger recht weit erscheint (die BVZ berichtete), in Angriff und zum anderen wurde auch der Cheftrainerposten von Sandor Homonnai überdacht. Gemeinsam kam man nun zu dem Entschluss, dass die Reise für Homonnai, die er im Winter unter schwierigen Umständen begann, zu Ende gehen wird.

Das bestätigte Sektionsleiter Helmut Siderits der BVZ: „Es war keine Entscheidung gegen die Arbeit von Sandor. Wir wollen jetzt einfach einen kompletten Neustart. Wir gehen im Guten auseinander.“ Ähnliche Töne auch vom scheidenden Trainer, der nun am Freitag beim Heimspiel gegen Bad Sauerbrunn seinen Abschied feiern wird: „Sie wollen einen kompletten Umbruch und dann ist es eben nun einmal so. Ich bedanke mich für die Zeit und wünsche dem Verein in der Zukunft alles Gute.“

Wer neuer Trainer wird, stand indes zu Redaktionsschluss noch nicht fest. „Da ist noch keine Entscheidung gefallen“, so Siderits, der anfügte: „Wir wollen Spieler aus der Region für uns gewinnen.“ Mit Philipp Wolf, Markus Bugnits (Dt. Kaltenbrunn) und zuletzt auch Dzenan Serifi (Schlaining) ist ein Anfang gemacht, auch weil einige Leistungsträger ihren Vertrag verlängerten. Gehen wird wohl Kapitän Michi Daum, den es zu Ex-SVS-Coach Max Karner nach Gleisdorf zieht.