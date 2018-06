Das Stühlerücken beim SV Stegersbach geht munter weiter. So wurden in den letzten Wochen schon sehr viele Abgänge kundgetan, wobei aber auch auf der Habenseite mit Christoph Kienzl (Eberau), Michael Rodler (Gössendorf) und Rainer Doppelhofer (Pischelsdorf) schon etwas passierte. Zu diesen werden sich nun auch Johannes Lackner (Olbendorf), Christoph Zotter (Kalsdorf) und Szabolcs Halmosi (Oberdorf) gesellen. „Johannes und Szabolcs sind zwei junge Kicker, die sehr viel Potenzial aufweisen. Christoph hatte Einsätze in der Regionalliga und ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der gemeinsam mit Kienzl unsere junge Elf führen soll“, sagt SVS-Sportdirektor Hannes Thier.

Wechsel nach Oberwart. Dominik Farkas (l.) wechselt nun doch zum BVZ Burgenlandliga-Aufsteiger. | BVZ

Damit sei man laut dem Verantwortlichen aber „noch nicht fertig“, denn viele Positionen gehören weiter besetzt. Gut möglich, dass auch Dominik Unger, der zuletzt in Olbendorf kickte, nach Stegersbach zurückkehrt.

Im Gegenzug verliert man mit Dominik Farkas, der sich dem SV Oberwart anschließen wird und sehr wahrscheinlich auch Daniel Siegl (Fürstenfeld?) zwei weitere Stammspieler.