Die Einteilung der Ligen und Klassen für das Spieljahr 2018/19 erfolgte seitens des Burgenländischen Fußballverbandes in der vergangenen Woche. Da aus der 1. Klasse Süd drei Vereine aus dem Bezirk Oberwart abstiegen, musste in den 2. Klassen gehandelt werden. Zudem stellte der SV Güttenbach seinen Spielbetrieb ein und so wären in der 2. Klasse Süd B nur noch zehn Vereine verblieben. Das sind eindeutig zu wenig für einen regulären Meisterschaftsbetrieb und so kamen der SV Welgersdorf und der SV Wolfau zum negativen Handkuss. Sie wurden in die 2. Klasse Süd B transferiert.

Kaiser: „Würde zu einer Mehrbelastung führen“

Diese Entscheidung gefiel beim SV Welgersdorf eigentlich keinem. Daher wurde noch am Wochenende ein entsprechender Antrag an den Burgenländischen Fußballverband geschickt, wo der Vorstand aufgefordert wird, seine Entscheidung zu überdenken und Welgersdorf wieder in der 2. Klasse Süd A spielen zu lassen. „Wir klagen dabei nicht den Verband, sondern haben vorerst lediglich einen Einspruch gegen die Klasseneinteilung erhoben“, sagte Vorstandsmitglied und Pressesprecher Dietmar Kaiser.

Antrag an den Verband. Der SV Welgersdorf ist mit der neuen Klasseneinteilung nicht zufrieden. So hofft man auf eine Änderung, ansonsten werde man sich auch rechtliche Schritte vorbehalten. | BVZ, Faksimile: BVZ/SV Welgersdorf

Laut Kaiser war es für den Verein nie Thema, gegen Klubs aus dem Bezirk Güssing oder Jennersdorf in einer Liga zu kicken. „Das würde zu einer Mehrbelastung führen. Wir fahren aktuell 19 Kilometer durchschnittlich, in Zukunft wären es 32 Kilometer.“ Neben der Regionalität, die verloren gehe, seien die Auswärtsfahrten vor allem ein finanziell erheblicher Mehraufwand. Da die Mannschaft mit Privat-PKWs anreise, seien so unterm Strich Mehrkosten von bis zu 5.000 Euro zu erwarten. „Die Alternative wäre ein Bus, hier würden wir dann aber fast 8000 Euro dafür bezahlen.“

Der Funktionär schließt nicht aus, dass sein Verein über ein ordentliches Gericht aufgrund der Wirtschaftlichkeit eine einstweilige Verfügung erwirkt. „Wir haben massive wirtschaftliche Nachteile, wenn wir in dieser Klasse spielen müssen. Die Kader- und Budgetplanung ist fertig. Wir stürzen uns nicht in Schulden und Unkosten.“

Vor allem das „Wie“ des BFV störte die Verantwortlichen der Welgersdorfer. So wurden auch BFV-Vizepräsident Konrad Renner oder Gruppenobmann Josef Hafner in die Pflicht genommen, denn ein Gespräch im Vorfeld gab es nicht. „Das ist so nicht vorgesehen. Welgersdorf hat ein Einspruchsrecht. Es gibt aber die Regelung, dass in bestehende Meisterschaftsbestimmungen nicht eingegriffen wird“, so Renner, während Josef Hafner erklärte, warum es zu dieser Entscheidung kam: „Es wurde nach der Entfernung der Kilometer entschieden. Wir sind sicher nicht schuld daran, wenn Welgersdorf zusperren muss.“

Gestern, Dienstag, fand eine Vorstandssitzung des Verbandes statt, in der der Antrag des SV Welgersdorf behandelt wurde. „Es ist möglich, dass es dort nochmals eine Änderung gibt und der Vorstand den Beschluss aufhebt und mittels Zweidrittel-Mehrheit eine neue Klasseneinteilung für die neue Saison bestimmt“, erklärte BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt am Montag im Gespräch mit der BVZ.“

Schiller: „Erwägen keine rechtlichen Schritte“

Während Welgersdorf auf ein Wunder hoffte, nahm Wolfau das Ergebnis zur Kenntnis. „Ich verstehe die Entscheidung und Argumentation bezüglich der Einteilung. Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir in der A-Klasse weiterspielen könnten. Probleme muss man lösen, sie sind aber auch nur Menschen. Der Ansatz von Welgersdorf ist in Ordnung, ich stehe dem skeptisch gegenüber. Rechtliche Schritte gibt es von uns keine“, so Wölfe-Chef Mario Schiller.