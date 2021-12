Grasski-Mekka vor neuen Aufgaben

Eines der größten sportlichen Aushängeschilder der Großgemeinde Bernstein ist der Rettenbacher Hang mit seinem Grasskizentrum. Auch dort kämpfte man in den letzten Jahren mit der Corona-Pandemie. Einfach ist es nicht, mit den Gegebenheiten umzugehen, wobei Obmann Christian Zumpf und seine Kollegen alles versuchen. Einige (Groß)-Events stehen nämlich an.

„Haben unsere Fühler bereits ausgestreckt“

Schriftführer-Stellvertreter Johann Gschwandtner bringt es auf den Punkt: „Die Planungen dazu laufen. Wir hoffen, dass sowohl der Weltcup 2022 als auch die Junioren-Weltmeisterschaft 2023 bei uns veranstaltet werden können.“

Für den Weltcup wird der 25. Juni 2022 in Angriff genommen, der Termin für die Junioren-WM hängt dann von der FIS, dem Internationalen Skiverband, ab. „Wir haben aber bereits unsere Fühler ausgestreckt, das Burgenland ist mit seinen Funktionären sehr gut vertreten und daher dürfte diese Austragung klappen“, meinte Gschwandtner.

Ende Juli, Anfang August 2023, will man diese, sofern möglich, über die Bühne bringen. „Der Verein führte bereits Gespräche mit dem Land, das uns natürlich bei einer Austragung wieder unterstützt.“ Nun geht es an die Erstellung des Budgets, das bereits erarbeitet wird, da es dem Österreichischen Skiverband und dem Land Burgenland vorgelegt werden muss. Alles im Zeichen der Pandemie, die neue Herausforderungen mit sich bringt. „Die Hoffnung auf Rennen ist im Sommer aber sicher größer.“ Der Rettenbacher Hang, der im Jahr 2009 Austragungsort der Weltmeisterschaft war und 2004 und 2013 die Junioren-WM über die Bühne brachte, bleibt also Fixpunkt im Grasski-Terminkalender.

Verein bedankt sich für die große Unterstützung

„Erarbeiten kann ich mir nur etwas, wenn man auch Leistungen erbringt. Wir bedanken uns in diesem Zuge auch bei Bürgermeisterin Renate Habetler, die immer ein offenes Ohr für uns hat. Ebenso bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner.“ Auf sportlicher Ebene gibt es nach dem Karriereende von Kristin Posch zwei große Nachwuchshoffnungen.

„Rechne persönlich schon 2022 mit Medaillen“

Kristin Poschs Schwester, die Oberdorferin Tina Hetfleisch, sowie Emma Eberhardt aus Bad Tatzmannsdorf entwickelten sich in den letzten Jahren top. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis sie bei den Erwachsenen mitfahren. „Ich persönlich rechne schon bei der Junioren-WM 2022 mit Medaillen. Vor allem in den technischen Disziplinen zählen beide zu den Favoritinnen“, so Gschwandtner.