„Dance2gether“ feiert das 20-jährige Jubiläum

Obfrau Manuela Hatzl begrüßte zahlreiche Ehrengäste und sagte bei der Eröffnung: „Ein Verein lebt von helfenden Händen. Uns steht seit Jahren ein stets tatkräftiges Team zur Seite. Diesem zu einem solchen Ereignis Danke zu sagen, ist eine ehrenvolle Verpflichtung“, so Hatzl.

Aktuell befinden sich im Bad Tatzmannsdorfer Verein „dance2gether“ 130 Mitglieder, die Nachfrage ist nach wie vor groß. Nach Grußworten der Ehrengäste und Bürgermeister der Gemeinden Bad Tatzmannsdorf, Oberschützen und Bernstein sowie von ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits bereicherten die Tänzerinnen mit ihren Tanzeinlagen die Feier am Hauptplatz.

„Tanzen macht Spaß und das zeigen wir gerne“, so Hatzl weiters. Nach den Vorführungen rührte sie kräftig die Werbetrommel für die Sommershow „Happy Anniversary“. Diese findet am 24. Juni 2023 im Kulturzentrum Oberschützen statt. Von 13. Juni bis 5. September 2023 wird es auch heuer jeden Dienstag auf der Bühne am Hauptplatz in Bad Tatzmannsdorf die Aktion „Bewegt im Park“ geben. „Wir freuen uns, dass so vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglicht wird, ihrem Hobby nachgehen zu können“, sagte die Obfrau weiters. Daher startet der Verein in die nächsten 20 Jahre, die weiterhin verantwortungsbewusst, rund um das Wohl der Tänzerinnen, absolviert werden sollen.

Weitere Informationen zum Verein sowie die kommenden Termine finden Sie unter www.dance2gether.at.